xs
xsm
sm
md
lg

สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026)” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “Research Synergy พลังวิจัย สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน” พร้อมปาฐกถาพิเศษถ่ายทอดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ “Research Synergy พลิกโฉมประเทศไทย: จากงานวิจัยสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของชาติ” โดยมี ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ENTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในนามผู้แทนของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไป



พร้อมกันนี้ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยจากศูนย์แห่งชาติไปร่วมจัดแสดงได้แก่

- Hardware Platform ของอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ทุ่นตรวจวัดแก๊สจากผิวน้ำ
- ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ ในระบบ NRIIS และ TNRR
- ระบบการจัดทำใบหน้านิรนามหมู่ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นวัตกรรม “N-sense” อุปกรณ์วิเคราะห์สารตกค้าง BY2 (Basic Yellow2) ในทุเรียนแบบพกพา
- Egg-e-88 นาโนเทคโนโลยีเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมทูน่า สู่ไข่ไก่พรีเมียมที่มี DHA สูงขึ้น 5 เท่า
- Envi-Microbe แพลตฟอร์มจุลินทรีย์เพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม









สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2026
สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2026
สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2026
สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2026
สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2026