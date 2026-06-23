สวทช. ร่วมโชว์ผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2026

ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026)” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “Research Synergy พลังวิจัย สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน” พร้อมปาฐกถาพิเศษถ่ายทอดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ “Research Synergy พลิกโฉมประเทศไทย: จากงานวิจัยสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของชาติ” โดยมี ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ENTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในนามผู้แทนของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไป
พร้อมกันนี้ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยจากศูนย์แห่งชาติไปร่วมจัดแสดงได้แก่
- Hardware Platform ของอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ทุ่นตรวจวัดแก๊สจากผิวน้ำ
- ระบบค้นหาข้อมูลอัจฉริยะ ในระบบ NRIIS และ TNRR
- ระบบการจัดทำใบหน้านิรนามหมู่ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นวัตกรรม “N-sense” อุปกรณ์วิเคราะห์สารตกค้าง BY2 (Basic Yellow2) ในทุเรียนแบบพกพา
- Egg-e-88 นาโนเทคโนโลยีเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมทูน่า สู่ไข่ไก่พรีเมียมที่มี DHA สูงขึ้น 5 เท่า
- Envi-Microbe แพลตฟอร์มจุลินทรีย์เพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม