ซินโครตรอนร่วมโชว์เทคโนโลยีเคลือบฟิล์ม DLC ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในงาน Thailand Research Expo 2026

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 นำเสนอนวัตกรรมเครื่องต้นแบบเคลือบฟิล์ม DLC ภายในท่อเหล็กกล้าสำหรับลำเลียงก๊าซธรรมชาติ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนภายในท่ออุตสาหกรรมปิโตรเลียม ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง และลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือก๊าซที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า สถาบันฯ ได้พัฒนานวัตกรรมดังกล่าว โดยนำการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร (Diamond-Like Carbon) หรือ ดีแอลซี (DLC) ที่มีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งสูง ความเฉื่อยทางเคมี และแรงเสียดทานต่ำ มาเคลือบภายในท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับลำเลียงก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยฟิล์มจะทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันระหว่างผิวโลหะกับสารกัดกร่อน ช่วยลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนผิวท่อ ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างโลหะกับของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการไหลของของไหลภายในท่อได้อีกด้วย
การเคลือบฟิล์มภายในท่อมีความท้าทายทางวิศวกรรมสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดและมีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสูง การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องต้นแบบสำหรับเคลือบฟิล์มภายในท่อจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือก๊าซที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความปลอดภัยของระบบการผลิตในระยะยาว อีกทั้งช่วยลดต้นทุนจากการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ลดการหยุดเดินระบบ และลดการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนอายุการใช้งาน
“สถาบันฯ สามารถพัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบฟิล์มดีแอลซีบนพื้นผิวภายในท่อได้สำเร็จ โดยฟิล์มมีลักษณะสม่ำเสมอและมีการยึดเกาะที่ดี นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของฟิล์มให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะด้านได้ผ่านการควบคุมสภาวะการเคลือบ ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบภายในท่อของประเทศไทย และเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายผลสู่ระดับอุตสาหกรรมในอนาคต” ............. ดร.ศรายุทธ ตั้นมี กล่าวสรุป
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนวัตกรรมเครื่องต้นแบบเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรภายในท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้ที่ บูธ EL 1 ภายใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ