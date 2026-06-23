วว. โชว์ผลงานขับเคลื่อน BCG Model แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมและ PM2.5 อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พลิกโฉมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) มุ่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ขยะล้นเมือง และสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นำผลงานวิจัยร่วมโชว์นิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026)” ครั้งที่ 21 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด “Research Synergy พลังวิจัย สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2569 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. พร้อมคณะ ร่วมเยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการนี้ นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. และ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษารมว.อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. พร้อมด้วยคณะผู้กระทรวง อว. คณะผู้บริหาร วช. ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ Convention Hall ชั้น 22
“นักวิจัยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งกระทรวง อว. พร้อมส่งเสริมการสร้างพลังความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างนักวิจัยและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพราะการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยเป้าหมายร่วมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มากกว่าการพึ่งพาทรัพยากร หรือทุนวิจัยเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังมุ่งสนับสนุนให้นักวิจัยยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน”
ผลงานวิจัยพัฒนาและกิจกรรมของ วว. ที่ร่วมจัดในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ประกอบด้วย
1.นิทรรศการ COCO PEAT…from green coconut husk (บูธ AL 8) “เปลี่ยนของเหลือใช้ สู่คุณค่าใหม่ ด้วย BCG Model” ผลงานศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ โดยพัฒนาจากเปลือกมะพร้าวอ่อน ซึ่งเป็นวัสดุเหลือจากการจำหน่ายมะพร้าวผลสดในรูปแบบมะพร้าวควั่น นำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่นและลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด
2.นิทรรศการมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ PM 25 ขยะล้นเมือง และสร้างรายได้หมุนเวียนให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โซนยกระดับงานวิจัยสู่การใช้งานจริง (NRCT Research Utilization) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุและศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม บูรณาการพลิกโฉมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงผลงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ PM 25 และปุ๋ยหมัก เป็นต้น
3.นิทรรศการและกิจกรรม “BLOOMVERSE : อาณาจักรแห่งดอกไม้” ผลงานศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ะ ศูนย์กลางองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไม้ดอกไม้ประดับ และโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบระดับภูมิภาคในการจัดการน้ำและแปลงไม้ดอกเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
4.ร่วมเวทีบรรยาย/เสวนา ถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้คนและผลักดันให้ผลงานทางวิชาการเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
ผลงานวิจัยของ วว. ดังกล่าวที่ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปีนี้ มุ่งหวังให้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมและประเทศชาติ ในบริบทช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสิ่งแวดล้อม ผ่านการตัดต้นตอปัญหาฝุ่น PM 2.5 และขยะล้นเมือง พร้อมพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงตามโมเดล BCGอันจะ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการขับเคลื่อน “พลังความร่วมมือ” ที่เปลี่ยนงานวิจัยบนหิ้งให้เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน