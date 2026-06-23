ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ วช. จัดเสวนา “ ทางรอดของเกษตรกรไทยในการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก ” ในงาน Thailand Research Expo 2026

วช. เปิดเวทีเสวนา “ ทางรอดของเกษตรกรไทยในการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก ” จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ ในงาน Thailand Research Expo 2026 ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม เกษตรกรและผู้ประกอบการมั่นใจ ลู่ทางยังสดใส คาดปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไม่น่าจะเกิดอีก
ที่ ห้องโลตัส 11 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ / เมื่อ 09.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2569 รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้บริหารจัดการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ (Hub of Talents) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดเวทีเสวนา “ ทางรอดของเกษตรกรไทยในการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก ” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร วช. เป็นประธานเปิดงาน มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด, คุณนงนุช สุขใจเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด, คุณชวาล คงทรัพย์ นักวิชาการอิสระ และ คุณธราพงศ์ วงศ์วัฒนากิจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดและผู้ก่อตั้ง สวนมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์
เวทีเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มตลาดมะพร้าวน้ำหอมในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านความต้องการผู้บริโภค มาตรฐานการนำเข้า และการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง เสนอแนวทางการพัฒนาและทางรอดที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรไทย ทั้งด้านนโยบาย การรวมกลุ่มเกษตรกร และ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ประเด็นการสนทนาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการผลิตในภาวะโลกร้อน การแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
รศ.ดร.พีรศักดิ์ ฉายประสาท กล่าวว่า.. มะพร้าวน้ำหอม เป็นผลไม้เศรษฐกิจ 1 ใน 7 ชนิด ที่ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวฯ ดำเนินการขับเคลื่อนทั้งในด้าน รีสกิลอัพสกิล เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา องค์ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางนำ้และปลายน้ำ งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหามะพร้าว อาทิเรื่องมะพร้าวขาดคอ การแก้ปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ เรื่องของเทคโนโลยีและตลาด การสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดเวทีเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯ ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาล่วงหน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
“ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมะพร้าวน้ำหอม ในปี 2568 คือ มะพร้าวขาดคอ เกิดจากการที่มะพร้าวในฤดูแล้งที่ผ่านมาไม่มีการผสมติด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ ทำให้มะพร้าวในตลาดมีน้อย จนนักวิชาการต้องลงไปช่วยกันผสมพันธุ์เพื่อให้มะพร้าวติดผลได้มากขึ้น และ ความต้องการมะพร้าวในตลาดโลกสูง ทำให้เกิดการกักตุนมะพร้าวเนื่องจากราคาสูงกว่าปกติ ทำให้ราคามะพร้าวพุ่งสูง อย่างที่ได้ทราบว่า ลูกละ 20-30 บาทยังมี แต่ในปี 2569 ผลผลิตมะพร้าวดี จาก มะพร้าวขาดคอ กลายเป็น มะพร้าวล้นตลาด ราคาเหลือเพียง 1-2 บาท และ รัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาใหม่เปิดประเด็นเรื่อง ล้งกลางเข้าไปอีก ”
เวทีเสวนานี้ เป็นข้อมูลของผู้ประกอบการและเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง ที่เข้าร่วมต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่เกิดสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำเหมือนปีที่ผ่านมา เพราะผู้ประกอบการหันมาหารือร่วมกับหน่วยงานรัฐ ที่ควบคุมกฎต่างๆ เพื่อให้ผ่อนปรนกฏกติกาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ขณะเดียวยังมีความเชื่อมั่นในเสน่ห์มะพร้าวน้ำหอมของไทย ที่ตลาดใหม่ๆ พร้อมตอบรับ อาทิ.. ตุรกี รวมทั้งจะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเกษตรแบบแม่นยำ เข้ามาช่วย ให้มากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวยังมีลู่ทางที่สดใสในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกต่อไป