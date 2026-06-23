“ยศชนัน” เยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ย้ำพลัง Synergy ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. และ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมเยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026)” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “Research Synergy พลังวิจัย สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน” จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้กระทรวง อว. คณะผู้บริหาร วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ Convention Hall ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กล่าวว่า บทบาทสำคัญของนักวิจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมการสร้างพลังความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างนักวิจัยและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยเป้าหมายร่วมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มากกว่าการพึ่งพาทรัพยากรหรือทุนวิจัยเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้นักวิจัยยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น อาทิ นิทรรศการไฮไลท์ โซน Research Utilization (RU) โซน Program Management Unit (PMU) นิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) โซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน และโซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งสะท้อนศักยภาพของงานวิจัยไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 (Thailand Research Expo 2026)” ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ