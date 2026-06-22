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NSM จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "NSM Member Club Party 2026" จัดเต็มความสนุกให้เหล่าแฟนคลับ พาตะลุยโลก 5D สุดตื่นตาในดินแดนทะเลทราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "NSM Member Club Party 2026" โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านอย่างอบอุ่น และมี นายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย พร้อมด้วย นายอนันตกร ขยันงาน ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลแก่สมาชิกแฟนคลับ NSM ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน และเสียงหัวเราะ ณ ห้องแสงเดือนแสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ไฮไลต์สำคัญของงาน คือ การพาสมาชิกไปเปิดประสบการณ์สุดพิเศษ กับ โรงภาพยนตร์ 5D ณ โซนทะเลทราย พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ที่ผสานเทคโนโลยีภาพยนตร์เสมือนจริงเข้ากับเอฟเฟกต์สุดล้ำผ่านแว่นตา 3D ในภาพยนตร์เรื่อง “การผจญภัยของฟ็อกซ์” โดยพาผู้ชมออกสำรวจ 7 ชีวนิเวศของโลก เสมือนได้ออกผจญภัยอย่างใกล้ชิดและสมจริง นอกจากนี้ ทุกคนยังได้สนุกไปกับกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ Science Show เรื่อง Air Blow โชว์การแสดงวิทยาศาสตร์ที่ทั้งตื่นเต้นและสนุกสนาน, Hands-on Activities ที่ทุคนได้ลงมือทดลองและประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ และกิจกรรม DIY Lab พื้นที่ทดลองอิสระ ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้คิด ค้นคว้า และสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

อีกทั้ง ภายในงานยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมมอบความสุขและสีสัน อาทิ Siam Amazing Park, สวนสนุกดรีมเวิลด์, โรงแรมคริสตัลบลู รีสอร์ท, บริษัท เอส พี อาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จำกัด, เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค, ร้าน A Cup of Zoo Cafe, บริษัท เน็ก สเต็ป จำกัด (ช่อง Doxzilla สำรวจโลก), บริษัท บีไชน์ นูทริชั่น พลัส จำกัด และอุทยานหลวงราชพฤกษ์

กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ NSM ส่งมอบความสุขเพื่อตอบแทนสมาชิกทุกท่าน พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วม และเพลิดเพลินกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปด้วยกัน

















NSM จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "NSM Member Club Party 2026" จัดเต็มความสนุกให้เหล่าแฟนคลับ พาตะลุยโลก 5D สุดตื่นตาในดินแดนทะเลทราย
NSM จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "NSM Member Club Party 2026" จัดเต็มความสนุกให้เหล่าแฟนคลับ พาตะลุยโลก 5D สุดตื่นตาในดินแดนทะเลทราย
NSM จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "NSM Member Club Party 2026" จัดเต็มความสนุกให้เหล่าแฟนคลับ พาตะลุยโลก 5D สุดตื่นตาในดินแดนทะเลทราย
NSM จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "NSM Member Club Party 2026" จัดเต็มความสนุกให้เหล่าแฟนคลับ พาตะลุยโลก 5D สุดตื่นตาในดินแดนทะเลทราย
NSM จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "NSM Member Club Party 2026" จัดเต็มความสนุกให้เหล่าแฟนคลับ พาตะลุยโลก 5D สุดตื่นตาในดินแดนทะเลทราย
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