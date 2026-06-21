NASA เผยภาพ “กลุ่มเมฆโมเลกุลนายพราน” อันงดงาม ภาพถ่ายประจำเดือนมิถุนายนจากกล้องเจมส์ เวบบ์

องค์การนาซา (NASA) และ องค์การอวกาศยุโรป (ESA) ได้เผยภาพถ่ายประจำเดือนมิถุนายนจาก กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ (JWST) โดยเป็นภาพถ่าย "กลุ่มเมฆโมเลกุลนายพราน" ที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากเนบิวลานายพราน (Orion Nebula) พื้นที่กำเนิดดาวฤกษ์ใกล้โลกและมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งในกาแล็กซีทางช้างเผือก
กลุ่มเมฆโมเลกุลนายพราน (Orion Molecular Cloud) คือย่านกำเนิดดาวฤกษ์ขนาดมหึมาที่กินพื้นที่กว้างขวางบนอวกาศถึงราว 150 ปีแสง ตั้งอยู่ในบริเวณของ กลุ่มดาวนายพราน (Orion) หนึ่งในกลุ่มดาวที่โดดเด่นบนท้องฟ้า ภาพนี้แสดงให้เห็นเพียงส่วนเล็กๆ ทางตอนเหนือของ OMC - 2 (Orion Molecular Cloud 2) ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเมฆโมเลกุลนายพราน (Orion Molecular Clouds) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือหรือบริเวณดาบของกลุ่มดาวนายพราน ห่างจากโลกประมาณ 1,300 ปีแสง
เป้าหมายของการสังเกตการณ์ในครั้งนี้ คือต้องการให้เรามองไปด้านหลังเนบิวลานายพราน ที่มีเส้นใยขนาดใหญ่และยาวของก๊าซและฝุ่นของเมฆโมเลกุลโอไรออน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ OMC-1 - OMC-4 โดย OMC - 1 อยู่ด้านหลัง ทางเหนือคือ OMC - 2 และ OMC - 3 และ OMC - 4 อยู่ทางใต้
ภาพนี้แสดงให้เห็นเพียงส่วนเล็กๆ ทางตอนเหนือของ OMC - 2ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 1,300 ปีแสง ตั้งอยู่ทางเหนือของกลุ่มดาวนายพรานเล็กน้อย กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ได้ถ่ายภาพกิจกรรมการก่อตัวของดาวฤกษ์ที่เข้มข้นที่ได้สร้างภาพอันงดงามที่น่าประทับใจ บริเวณนี้ ถือเป็นหนึ่งในแหล่งอนุบาลดาวฤกษ์ที่สำคัญและมีกิจกรรมการก่อตัวของดาวฤกษ์หนาแน่นที่สุด ทุกขั้นตอนของการก่อตัวของดาวฤกษ์ที่อายุน้อยที่สุด ไปจนถึงจานดาวเคราะห์ก่อนกำเนิด และดาวฤกษ์ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นใหม่ที่ทอดยาวไปถึง 150 ปีแสง ล้วนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายนี้
กลุ่มเมฆโมเลกุล เช่น OMC - 2 เป็นกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่น การที่ดาวฤกษ์เกิดใหม่จำนวนมากกำลังก่อตัวขึ้นใน OMC - 2 ทำให้เกิดกระแสพุ่งออกมาทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ลำแสงที่พุ่งออกมาจากดาวฤกษ์อายุน้อยเหล่านี้ก่อให้เกิดคลื่นกระแทกความเร็วสูงที่กวาดผ่านสสารหนาแน่นรอบๆ บริเวณที่คลื่นกระทบกับแก๊ส แก๊สจะร้อนขึ้นและเรืองแสงสว่างจ้า จนกลายเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ และเนื่องจากกลุ่มเมฆโมเลกุลเหล่านี้อยู่ใกล้โลกมาก จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการขั้นแรกสุดของดาวฤกษ์ของนักดาราศาสตร์จะใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง
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- esawebb.org (Webb unveils young stars across every stage of formation)
- science.nasa.gov (Stages of Star Formation)