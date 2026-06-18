วช. เผยความสำเร็จทัพนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลจากเวที Shanghai 2026 พร้อมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ “Future Makers: นวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่โลก”

วช. เผยความสำเร็จยิ่งใหญ่ นักประดิษฐ์ไทยประกาศศักดาบนเวทีโลกที่เซี่ยงไฮ้ กวาด 151 รางวัล ประกอบด้วย 100 เหรียญทอง ตอกย้ำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยสู่สากล
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติ “The 9th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2026” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. จัดแถลงข่าวเผยแพร่ความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยจากการเข้าร่วมประกวด “The 9th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2026” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีนี้ วช. ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยกว่า 150 ผลงาน จาก 59 หน่วยงาน เข้าร่วมประกวดในนามประเทศไทย และสามารถคว้ารางวัลประกอบด้วย เหรียญทอง 100 รางวัล เหรียญเงิน 37 รางวัล และเหรียญทองแดง 14 รางวัล แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์ไทยที่สามารถก้าวสู่เวทีนานาชาติ
นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “Future Makers: นวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่โลก” โดยมีผู้แทนผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากเวที Shanghai 2026 ร่วมเสวนาดังนี้
- ผลงานระดับนักวิจัย
* ผลงานเรื่อง “AntiMicro Tray™ นวัตกรรมวัสดุพอลิแล็กติกแอซิด (PLA) ดัดแปรด้วยกระบวนการอัดรีด” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* ผลงานเรื่อง “LOBSTER POWER: ระบบเลี้ยงกุ้งมังกรอัจฉริยะในระบบหมุนเวียนน้ำ (Smart RAS)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
* ผลงานเรื่อง “ไอเฮียร์ยู: ระบบฝึกฟื้นฟูการได้ยินอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก เสือสีนาค จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
* ผลงานเรื่อง “วัสดุดูดซับไฮบริดคาร์บอน-เอมีน สำหรับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียของโรงไฟฟ้า: การประเมินประสิทธิภาพระดับภาคสนาม” โดย ดร.ดวงเดือน อาจองค์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ผลงานระดับเยาวชน
* ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเส้นข้าวโอ๊ตไข่ผำ BigBite” โดย นายจิรายุ ชูทรัพย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
* ผลงานเรื่อง “การพัฒนานาโนอิมัลชันเจลที่บรรจุสารสกัดเปลือกมังคุดสำหรับการสมานบาดแผล” โดย นางสาวอภิชญา โลจนอรรคพงศ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
* ผลงานเรื่อง “แคนโนว่า - นวัตกรรมแคนไทย สู่การพัฒนาวัฒนธรรมดนตรี 3500 ปีของเอเชีย และสากลโลก”โดย เด็กชายภัทรพล วนิชวัฒนะ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
* ผลงานเรื่อง “แผ่นรองที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง” โดย นายณัทพงศ์ธัญธร ตรีวัฒนา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงศักยภาพของนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ที่พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของไทยให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างเข้มแข็ง