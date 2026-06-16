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สวทช. ร่วม กปภ. และ 11 หน่วยงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ภญ. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมลงนาม MOU ใน “โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปา” กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก 11 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.ปวีณ นราเมธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารทั่วไป , ดร.ณัฏฐพร พิมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยา การดูดซับและการคำนวณระดับนาโน (NCAS) และ ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน (RMNS) สวทช. ร่วมงาน ณ ห้องประชุมประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่


การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการคิกออฟเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ขับเคลื่อนสู่การยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา ระหว่าง 13 หน่วยงาน คือ สวทช. กปภ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) องค์การเภสัชกรรม บริษัท เอที เทคโนโลยี แอนนี่แวร์ จำกัด และบริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด 

โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน


ในส่วนของ สวทช. ภายใต้บทบาทด้านการเป็น “เครื่องยนต์วิจัยของชาติ” ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้แผนงาน Pre battle AQUALITY ไม่ว่าจะเป็น ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยี, ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และเทคโนโลยีตรวจติดตามคุณภาพน้ำดิบและระบบผลิตน้ำ ร่วมกับภาคีความร่วมมือนี้ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วยแผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพถ้วนหน้าและยั่งยืน







สวทช. ร่วม กปภ. และ 11 หน่วยงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา
สวทช. ร่วม กปภ. และ 11 หน่วยงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา
สวทช. ร่วม กปภ. และ 11 หน่วยงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา
สวทช. ร่วม กปภ. และ 11 หน่วยงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา
สวทช. ร่วม กปภ. และ 11 หน่วยงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา
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