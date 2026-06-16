สวทช. ร่วม กปภ. และ 11 หน่วยงานสร้างเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.ภญ. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมลงนาม MOU ใน “โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปา” กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้แทนจาก 11 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยมี ดร.ปวีณ นราเมธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหารทั่วไป , ดร.ณัฏฐพร พิมพะ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยา การดูดซับและการคำนวณระดับนาโน (NCAS) และ ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน (RMNS) สวทช. ร่วมงาน ณ ห้องประชุมประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการคิกออฟเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ขับเคลื่อนสู่การยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปา ระหว่าง 13 หน่วยงาน คือ สวทช. กปภ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) องค์การเภสัชกรรม บริษัท เอที เทคโนโลยี แอนนี่แวร์ จำกัด และบริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
ในส่วนของ สวทช. ภายใต้บทบาทด้านการเป็น “เครื่องยนต์วิจัยของชาติ” ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้แผนงาน Pre battle AQUALITY ไม่ว่าจะเป็น ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยี, ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และเทคโนโลยีตรวจติดตามคุณภาพน้ำดิบและระบบผลิตน้ำ ร่วมกับภาคีความร่วมมือนี้ เพื่อผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วยแผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน ให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพถ้วนหน้าและยั่งยืน