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NARIT ร่วมภารกิจ ARRAKIHS พัฒนาแบบจำลองสำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศของ ESA เพื่อไขความลับของสสารมืด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมภารกิจกล้องโทรทรรศน์อวกาศ ARRAKIHS (Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys) ซึ่งผ่านการรับรองจากองค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency: ESA) ให้เป็นภารกิจวิทยาศาสตร์ขนาด Fast-class ลำดับที่ 2 (F2) มีแผนปล่อยขึ้นสู่อวกาศในช่วงปลายปี พ.ศ. 2573 เพื่อศึกษาประวัติการก่อกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซี และทดสอบแบบจำลองของสสารมืด


ภารกิจ ARRAKIHS : เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศที่มีภารกิจศึกษาการก่อกำเนิดและวิวัฒนาการของกาแล็กซี มีเป้าหมายเพื่อสำรวจกาแล็กซีที่มีลักษณะคล้ายทางช้างเผือกอย่างน้อย 80 แห่ง ในระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อสังเกตการณ์โครงสร้างกาแล็กซีที่มีความสว่างพื้นผิวต่ำ (Low-Surface-Brightness Structures) เช่น โครงสร้างของดาวฤกษ์ที่ลากยาวออกคล้ายลำธาร (Stellar Streams) และ “หาง” ของกาแล็กซี ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยแรงโน้มถ่วง (Tidal Tails) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นร่องรอยที่หลงเหลือจากการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกาแล็กซีในอดีต โดยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์โครงสร้างเหล่านี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์ทำความเข้าใจวิวัฒนาการของกาแล็กซี และนำไปใช้ศึกษาธรรมชาติของสสารมืดได้ดียิ่งขึ้น


ดร.กฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ นักวิจัยด้านจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง NARIT ผู้ประสานงานหลักของโครงการฯกล่าวว่า ......

"ปกติแล้วในขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาโครงการอวกาศใหม่นั้น ต้องถึงศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมทั้งสร้างแบบจำลองผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น เรียกว่า Mock Image Simulation สำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศดังกล่าว ตนเป็นผู้เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองข้อมูลหลักของภารกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่าง NARIT กับคณะทำงาน ARRAKIHS โดยสร้างแบบจำลองผ่านระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของ NARIT ชื่อว่า CHALAWAN ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ระบบหลักของโลกที่สนับสนุนงานจำลองข้อมูลสำหรับภารกิจนี้ ร่วมกับ Altamira Supercomputer ประเทศสเปน ระบบ HiPerGator ของ University of Florida สหรัฐอเมริกา และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของ EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์"


นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัย NARIT ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้อีกหลายราย ได้แก่ ดร.อุเทน แสวงวิทย์ รักษาการผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบการดูแลระบบ CHALAWAN เพื่อสนับสนุนการประมวลผลข้อมูลของเครือข่ายความร่วมมือ นายวิศรุต เจริญศุภผล ผู้ช่วยวิจัยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ และรับหน้าที่หลักในการดำเนินการจำลองผลการสังเกตการณ์ด้วย CHALAWAN และ นายนเรนทร์ฤทธิ์ ธนานุศักดิ์ นักศึกษาปริญญาเอกและผู้ช่วยวิจัย ซึ่งนำข้อมูลจำลองจากภารกิจไปต่อยอดสู่การศึกษาด้านวิวัฒนาการของกาแล็กซี


ภารกิจ ARRAKIHS ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการด้วยมติโดยเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก ESA ทั้ง 23 ประเทศ ในการประชุม Science Programme Committee ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2569 ณ สถาบันดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งหมู่เกาะคานารี (Instituto Astrofísico de Canarias) เมืองเตเนริเฟ ประเทศสเปน โดยภารกิจนี้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ ARRAKIHS Mission Consortium (AMC) ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมากกว่า 250 คน จากประเทศสมาชิก ESA และเครือข่ายความร่วมมือจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย


ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของทั้งวงการวิทยาศาสตร์อวกาศยุโรปและประเทศไทย โดยนับเป็นครั้งแรกที่สถาบันวิจัยของไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิทยาศาสตร์และทีมเทคนิคของภารกิจอวกาศที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก ESA ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ในภารกิจสำรวจจักรวาลระดับโลก



NARIT ร่วมภารกิจ ARRAKIHS พัฒนาแบบจำลองสำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศของ ESA เพื่อไขความลับของสสารมืด
NARIT ร่วมภารกิจ ARRAKIHS พัฒนาแบบจำลองสำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศของ ESA เพื่อไขความลับของสสารมืด
NARIT ร่วมภารกิจ ARRAKIHS พัฒนาแบบจำลองสำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศของ ESA เพื่อไขความลับของสสารมืด
NARIT ร่วมภารกิจ ARRAKIHS พัฒนาแบบจำลองสำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศของ ESA เพื่อไขความลับของสสารมืด
NARIT ร่วมภารกิจ ARRAKIHS พัฒนาแบบจำลองสำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศของ ESA เพื่อไขความลับของสสารมืด
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