วว. ร่วมมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขับเคลื่อน “ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัด” ฟื้นฟูดินด้วยอินทรียวัตถุและลดต้นทุนเกษตรกรไทย

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ และนายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผอ.กองบริการธุรกิจนวัตกรรม สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมและคระนักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เพื่อคัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัดเพื่อ (เกษตรกร) ไทย” โดยมุ่งลดต้นทุนการผลิต ฟื้นฟูดิน และยกระดับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดได้แก่ อุดรธานี เชียงราย และชัยนาท รวม 15 แห่ง พร้อมกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการเงิน และเครือข่ายสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและกระจายปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัดสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สหกรณ์การเกษตรจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการผสมและกระจายปุ๋ยสั่งตัดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมแก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ โดย วว. จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่มีมาตรฐานรองรับ พร้อมนำ “โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยอินทรีย์เคมี” ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ วว. มาใช้ในการควบคุมการผสมปุ๋ยให้มีธาตุอาหารสอดคล้องกับความต้องการของพืชและสภาพดินในแต่ละแปลงเพาะปลูก
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัดสามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ประมาณร้อยละ 30 – 56 เมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรทั่วไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตจากการเสริมอินทรียวัตถุและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
โครงการ “ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสั่งตัดเพื่อ (เกษตรกร) ไทย” มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นและปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการพึ่งพาปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงปุ๋ยที่ “ถูกดิน ถูกพืช และถูกราคา” อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเกษตรของประเทศในระยะยาวต่อไป