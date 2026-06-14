นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์แคระดวงใหม่ “2017 OF201” บริเวณขอบระบบสุริยะ ที่ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 25,000 ปี

ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์สามารถสำรวจระบบสุริยะของเราได้กว้างไกลและละเอียดมากขึ้น หนึ่งในการค้นพบที่สำคัญของคือการค้นพบดาวเคราะห์แคระดวงใหม่ในระบบสุริยะ โดย ศูนย์ดาวเคราะห์น้อย (Minor Planet Center) ของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (International Astronomical Union) ที่ได้ประกาศการค้นพบพร้อมกับตั้งชื่อว่า “2017 OF201”
ว่าที่ดาวเคราะห์แคระดวงใหม่ของระบบสุริยะดวงนี้ซ่อนตัวอยู่นอกวงโคจรของดาวเนปจูน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์กลางประมาณ 700 กิโลเมตร นับเป็นวัตถุอวกาศขนาดใหญ่ในระบบสุริยะที่ถูกค้นพบนับจากปี 2016 และด้วยขนาดที่ใหญ่วัตถุนี้จึงได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทดาวเคราะห์แคระที่กำลังรอการรับรองอย่างเป็นทางการ
2017 OF201 ... มีระยะห่างจากโลกประมาณ 90.6 หน่วยดาราศาสตร์ หรือประมาณสองเท่าของระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวพลูโต มีวงโคจรถัดจากดาวเนปจูนดาวเคราะห์ลำดับสุดท้ายของระบบสุริยะ นักดาราศาสตร์ได้คำนวณว่า 2017 OF201 มีวงโคจรเป็นวงรี โดยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 90.5 หน่วยดาราศาสตร์ ในตอนที่พบครั้งแรก และอาจจะมีวงโครไกลที่สุด 1,600 หน่วยดาราศาสตร์ และจะต้องใช้เวลาประมาณ 25,000 ปี จึงจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ครบสมบูรณ์ ครั้งล่าสุดที่ดาวเคราะห์แคระดวงนี้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1930
(1 หน่วยดาราศาสตร์ = มีค่าเท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ประมาณ 149,597,870.7 กิโลเมตร)
ดาวเคราะห์แคระดวงใหม่ของระบบสุริยะดวงนี้ ได้ถูกค้นพบโดยทีมนักดาราศาสตร์จากสถาบันการศึกษาระดับสูง ในเมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ นำโดย เฉิง ซือเฮ่า (Sihao Cheng) ถูกพบเป็นครั้งแรกโดยเป็นจุดสว่างในฐานข้อมูลภาพดาราศาสตร์จากกล้องโทรทรรศน์ Victor M. Blanco ในประเทศชิลี และฐานข้อมูลเก่าของโครงการสำรวจท้องฟ้า Dark Energy Camera Legacy Survey (DECALS) โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ยังได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ Canada - France-Hawaii ในฮาวาย ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ผ่านชุดภาพ 19 ชุด ตลอดระยะเวลาเจ็ดปี หลังจากได้ข้อมูลด้านตำแหน่งแล้ว ทีมนักดาราศาสตร์จึงได้คำนวณหาวงโคจรจนพบ และเมื่อไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับคลังภาพที่ถ่ายก็พบว่าพบจุดของวัตถุดวงนี้มีตำแหน่งตามที่คำนวณไว้พอดี และได้ตั้งชื่อว่า 2017 OF201
สำหรับเกณฑ์การจัดเป็น ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) ตามการจำแนกของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) เทหวัตถุที่จะเป็นดาวเคราะห์แคระได้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
1. โคจรรอบดวงอาทิตย์
2. มีมวลมากพอจนแรงโน้มถ่วงดึงดูดให้มีรูปร่างทรงกลมหรือเกือบกลม
3. ไม่สามารถกวาดเทหวัตถุหรือเศษหินในบริเวณวงโคจรข้างเคียงให้หมดไปได้ (ต่างจากดาวเคราะห์ทั่วไปที่มีอิทธิพลมากพอในการเคลียร์วงโคจรของตัวเองให้ว่างเปล่า)
4. ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวารของดาวดวงอื่น
ปัจจุบันในระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์แคระที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 5 ดวง ได้แก่ ดาวพลูโต ดาวเอียริส ดาวเฮาเมอา ดาวมาเคมาเค และยังมีการค้นพบวัตถุพ้นดาวเนปจูน (trans Neptunian object) แล้วมากกว่า 3,000 ดวง
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง
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- ias.edu (An Extreme Cousin for Pluto? Possible Dwarf Planet Discovered at Solar System’s Edge)
- livescience-com (Scientists have discovered a new dwarf planet in our solar system, far beyond the orbit of Neptune)