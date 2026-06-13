NOAA ยืนยัน ปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มขึ้นแล้ว และมีโอกาส 63% จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญ

องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ได้เกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิก และมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสร้อยละ 63 % ปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในรอบนี้อาจทวีความรุนแรงสู่ระดับ "ซูเปอร์เอลนีโญ" ในช่วงปลายปี 2026 - ต้นปี 2027
ก่อนหน้านี้ องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ และ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้มีประกาศเตือนภัยปรากฏการณ์เอลนีโญขั้นรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2026 – ต้นปี 2027 ทำให้หลายหน่วยงานพยากรณ์อากาศทั่วโลกต่างจับตาเพื่อเก็บข้อมูล เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าเอลนีโญรอบนี้อาจเป็น “ซูเปอร์เอลนีโญ” ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และอาจทำให้ปี 2027 กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์เท่าที่โลกเคยบันทึกมา
หลังจากที่อยู่ในช่วง สภาวะเอนโซ - นิวทรัล (ENSO - Neutral) หรือ ช่วงเวลาที่สภาพอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในเกณฑ์ปกติมาหลายเดือน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตอนกลางถึงตอนตะวันออก ได้เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายเดือน ขณะเดียวกันยังพบว่ากระแสลมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเริ่มเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าชั้นบรรยากาศโลกกำลังตอบสนองต่อมวลน้ำที่อุ่น และแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญได้เกิดขึ้น
สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ คือ ผลการคาดการณ์จากแบบจำลองสภาพอากาศทั้งของสหรัฐฯ และยุโรป ที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า เอลนีโญรอบนี้อาจมีความรุนแรงในระดับ "ซูเปอร์เอลนีโญ" โดยมีโอกาสสูงถึงร้อยละ 63 % ที่อุณหภูมิน้ำทะเลจะพุ่งสูงเกินเกณฑ์ปกติมากกว่า 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2026 - มกราคม 2027 และนักอุตุนิยมวิทยาหลายรายคาดการณ์ว่าอาจมีความรุนแรงเทียบเท่าหรือมากกว่าเอลนีโญครั้งใหญ่ในปี 1997 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ ซึ่งได้เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม 1997 - มิถุนายน 1998 เอลนีโญที่ทรงพลังในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดอุทกภัยอย่างหนักหลายพื้นที่ทั่วโลก และเกิดภัยแล้งในหลายประเทศของทวีปเอเชีย
แม้ปรากฏกฎการณ์เอลนีโญจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเพียงแห่งเดียว แต่ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่ในพื้นที่เดียว การเกิดปรากฏการณ์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของบรรยากาศโลกและส่งผลในหลายทวีปพร้อมกัน ตั้งแต่ปริมาณน้ำฝน คลื่นความร้อน ภัยแล้ง ไฟป่า ไปจนถึงพายุหมุนเขตร้อน ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
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- noaa.gov (El Nino forms, expected to strengthen, say NOAA forecasters )
- abcnews.com (El Nino returns, likely will intensify into a strong event this year, NOAA says)