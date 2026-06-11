NASA เผยชื่อ 4 นักบินอวกาศภารกิจ Artemis 3 เตรียมพร้อมสู่การลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ภารกิจ Artemis 4

หลังจาก ภารกิจอาร์ทีมิส 2 (Artemis II) ประสบความสำเร็จในการนำมนุษย์กลับไปเยือนดวงจันทร์สำเร็จอีกในรอบกว่า 53 ปีเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2026 ที่ผ่านมา ด้วยการบินผ่านดวงจันทร์และเข้าใกล้มากที่สุดในระยะประมาณ 6,000 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นการเดินทางห่างจากโลกมากที่สุดในระยะทางประมาณ 406,778 กิโลเมตร
ล่าสุด องค์การนาซา (NASA) ได้เผยรายชื่อ 4 นักบินอวกาศที่จะรับไม้ต่อและปฏิบัติงานในภารกิจอาร์ทีมิส 3 (Artemis III) ซึ่งมีกำหนดการเริ่มภารกิจในปี 2027 ได้แก่
1. นักบินอวกาศ แรนดี เบรสนิก (Randy Bresnik) / ผู้บังคับบัญชาภารกิจ
2. นักบินอวกาศ ลูกา ปาร์มีตาโน (Luca Parmitano) / นักบิน
3. นักบินอวกาศ อังเดร ดักลาส (Andre Douglas) / ผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจ
4. นักบินอวกาศ แฟรงก์ รูบิโอ (Frank Rubio) / ผู้เชี่ยวชาญประจำภารกิจ
ก่อนหน้านี้ในภารกิจอาร์ทีมิส 2 ทีมนักบินอวกาศที่ได้เดินทางไปเยือนดวงจันทร์โดยยานโอไรออน (Orion) มีนักบินอวกาศ 4 คนร่วมปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) : ผู้บังคับบัญชาภารกิจ , นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) , นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) และ นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) โดยทั้ง 4 ได้กลายเป็นมนุษย์ที่เดินทางไกลโลกที่สุดในประวัติศาสตร์ และยังเป็นภารกิจที่ได้จารึกไว้ว่า "มนุษย์ได้กลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งสำเร็จในปี 2026"
สำหรับ ภารกิจอาร์ทีมิส 3 ทางนาซาได้มีการประกาศเปลี่ยนแผนดำเนินการไปเมื่อเดือนมีนาคม 2026 จากเดิมที่จะมีการส่งนักบินอวกาศลงไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ได้ปรับภารกิจเป็นการทดสอบยานอวกาศในวงโคจรโลก ซึ่งจะเป็นการประสานการปล่อยจรวดหลายลำ รวมถึงการเชื่อมต่อระบบยาน มีกำหนดการเริ่มภารกิจในปี 2027 เพื่อเตรียมความพร้อมและปูทางสำหรับภารกิจอาร์เทมิส 4 (Artemis IV) ที่ได้มีการตั้งเป้าส่งมนุษย์และยานอวกาศลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์บริเวณขั้วใต้ในปี 2028
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง
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- nasa.gov (Artemis News)
- nasa.gov (Artemis III Crew Announced)