“ยศชนัน” นำทีม อว. หนุนวิจัยกู้วิกฤตทะเลไทย ลงนาม MOU วช.-ม.อ. ฟื้นฟูแนวปะการัง สร้างสมดุลเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วช. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังอย่างยั่งยืน ชูแนวคิด “วิทยาศาสตร์นำทาง” ฟื้นระบบนิเวศทางทะเล ควบคู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่ง พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมเด่นด้านการเพาะเลี้ยงและฟื้นฟูปะการังจากนักวิจัยไทย
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. อว. เป็นประธานในพิธีการลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างกิจกรรมการตรวจเยี่ยม "การขับเคลื่อนผลงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก" โดยในพิธี มี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษา รมว.อว. นายฉัตริน จันทร์หอม เลขานุการ รมว.อว. พร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
ศ.ดร.ยศชนัน กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ เป็นมากกว่าความร่วมมือเชิงวิชาการ แต่คือ ‘หมุดหมายสำคัญ’ ที่สะท้อนเจตนารมณ์ของกระทรวง อว. ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย มาเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติที่จับต้องได้จริง โดยกระทรวง อว. พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้านนวัตกรรมและกลไกงบประมาณ เพื่อผลักดันให้การทำงานร่วมกันระหว่าง วช. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ เป็นการใช้ ‘วิทยาศาสตร์นำทาง’ เพื่อกอบกู้และฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังให้กลับมาสมบูรณ์ เป้าหมายสูงสุดของเราไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ แต่คือการสร้าง ‘สมดุลใหม่’ ที่เชื่อมโยงความมั่งคั่งของเศรษฐกิจฐานราก เข้ากับความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ชุมชนชายฝั่งของเราเติบโตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ตามแนวทางที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้
ด้าน ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า วช.พร้อมขานรับนโยบาย “MHESI Action Plan 2026–2030” โดยส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างอนาคตประเทศไทยภายในปี 2030
สำหรับ ภายในพื้นที่มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ได้แก่ “นวัตกรรมฐานยึดเกาะตัวอ่อนปะการังสำหรับเพาะเลี้ยงและอนุบาลปะการังธรรมชาติ (Polyp Haven)“ ผลิตจากวัสดุผสมพิเศษระหว่างอะราโกไนต์แคลเซียมคาร์บอเนตและพลาสติกชีวภาพ ช่วยในการยึดเกาะของตัวอ่อนและเร่งการเจริญเติบโตของปะการัง โดย ดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, “นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูปะการังด้วยเทคนิคการทำชิ้นส่วนปะการังขนาดเล็ก” โดย รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งช่วยเร่งอัตราการเติบโตของปะการังและทำให้สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เร็วขึ้น และ “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในแนวปะการังบริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง“ โดย ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่รวบรวมองค์ความรู้ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ทะเลในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน