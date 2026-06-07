วช. ปั้นเกษตรกรศรีสะเกษสู่นวัตกรต้นแบบ ผลิตสารอะมิโนจากพืชลดต้นทุน

วช. ยกระดับสารอะมิโนจากพืชด้วย ววน. สนับสนุนเกษตรกรเป็น “นวัตกรต้นแบบ” นำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิจัยและนวัตกรรม ณ จ.ศรีสะเกษ
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกิจกรรมของ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศรีสะเกษเกื้อกูลเกษตรกรไทย ต.โพนข่า จ.ศรีสะเกษ ภายใต้ “โครงการวิจัยขยายผลการสกัดสารอะมิโนจากพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดศรีสะเกษ นายเพิ่มพล เจริญวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับในนามตำบลโพนข่า และนายพิเชษฐ์ พรมโสภา หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศรีสะเกษเกื้อกูลเกษตรกรไทย ต.โพนข่า จ.ศรีสะเกษ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า โครงการยกระดับสารอะมิโนจากพืชด้วย ววน. เป็นอีกประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสารสกัดอะมิโนจากพืชแก่เกษตรกร พร้อมยกระดับสู่การเป็น “นวัตกรต้นแบบ” ที่สามารถขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งชื่นชมคณะผู้วิจัยและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นอีกตัวอย่างสำคัญของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรและการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวนับเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างมั่นคง
นายเพิ่มพล เจริญวรรณ์ กล่าวว่า ในนามของตำบลโพนข่า ขอขอบคุณ วช. คณะผู้วิจัย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของเกษตรกรไทยและเลือกใช้พื้นที่ตำบลโพนข่าเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2569 รวมทั้งขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถขยายผลไปสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
นายพิเชษฐ์ พรมโสภา กล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. และดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศรีสะเกษเกื้อกูลเกษตรกรไทย โดยมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสารสกัดอะมิโนจากพืชจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนให้ก้าวสู่การเป็น “นวัตกรต้นแบบ” ที่สามารถขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาภาคการเกษตร
โครงการวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิตสารสกัดอะมิโนจากพืช ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็น “นวัตกรต้นแบบ” ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน อันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป