ชวนชมดาวเคราะห์ชุมนุม - ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี ช่วงหัวค่ำ 8 - 10 มิถุนายน นี้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนชมปรากฏการณ์ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2569 ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี จะปรากฏเคียงกันบนฟ้าทางทิศตะวันตก ช่วงหัวค่ำ หากฟ้าใส ไร้เมฆฝน ชมความสวยงามด้วยตาเปล่าได้ทั่วไทย
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงหัวค่ำ วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2569 จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม มีดาวเคราะห์ 2 ดวง คือ ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี ปรากฏใกล้กันบนฟ้าทางทิศตะวันตก โดยเฉพาะวันที่ 9 มิถุนายน ดาวเคราะห์ทั้ง 2 ดวงจะปรากฏในตำแหน่งใกล้กันที่สุด เริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จนถึงเวลาประมาณ 21:20 น. นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังสามารถสังเกตเห็นดาวพอลลักซ์ (Pollux)และดาวคาสเตอร์ (Castor) ดาวฤกษ์สว่างเด่นในกลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) ปรากฏเคียงคู่อยู่ทางด้านขวา
ทั้งนี้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 02:42 น. ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีจะปรากฏใกล้กันมากที่สุด โดยมีระยะห่างเชิงมุมเพียง 1.6 องศา แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ เนื่องจากดาวเคราะห์ทั้งสองดวงลับขอบฟ้าไปแล้ว
นายศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุม หมายถึง ดาวเคราะห์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไปปรากฏใกล้กันบนท้องฟ้าที่ระยะห่างเชิงมุม 1 - 5 องศา หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นดาวทั้งสองห่างกันประมาณหนึ่งนิ้วก้อย (การวัดระยะเชิงมุมบนท้องฟ้า ใช้มือเหยียดสุดแขนขึ้นบนฟ้า ระยะ 1 องศา จะห่างกันประมาณ 1 นิ้วก้อย) ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าไปเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงดังกล่าวจะมีดาวเคราะห์หลายดวงปรากฏอยู่ใกล้กันบนท้องฟ้า แต่ตำแหน่งของดาวเคราะห์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ใกล้กันจริงในอวกาศ เนื่องจากดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบที่ใกล้เคียงกัน เมื่อมองจากโลกซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันนี้ จะเห็นดาวเคราะห์ปรากฏเหมือนอยู่ใกล้กัน หรือเรียงตัวบนท้องฟ้าตามแนวเส้นสุริยวิถี ปรากฏการณ์นี้ จึงเป็นเพียงมุมมองของผู้สังเกตบนโลกเท่านั้น ไม่ได้บอกถึงตำแหน่งที่แท้จริงของดาวเคราะห์ในอวกาศ