วช. – สอศ. ปั้นนักประดิษฐ์อาชีวะอีสาน สร้างนวัตกรรมพร้อมใช้ ตอบโจทย์ชุมชน

วช. และ สอศ. ร่วมบ่มเพาะนักประดิษฐ์อาชีวะอีสาน ผ่านโครงการ “TVET Smart Idea2Innovation : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่นวัตกรรมพร้อมใช้” มุ่งเปลี่ยนไอเดียสู่นวัตกรรมพร้อมใช้จริง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม “TVET Smart Idea2Innovation : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่นวัตกรรมพร้อมใช้” ประจำปี 2569 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกโฉมอาชีวศึกษาไทย ด้วยยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม” พร้อมด้วย นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง “ยกระดับอาชีวศึกษาสร้างชาติ: พลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” คณะผู้บริหาร วช. และ สอศ. รวมถึงนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาจาก 35 สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า วช. ขอชื่นชมทีมนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสายอาชีวศึกษา โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทั้งภูมิปัญญา วัฒนธรรม และกำลังคนที่มีคุณภาพ วช.และ สอศ. มีความเชื่อมั่นร่วมกันว่า ชาวอาชีวศึกษาคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะสายอาชีวศึกษาเป็นทั้งนักปฏิบัติ นักคิด นักแก้ปัญหา และนักสร้างสรรค์ ที่เข้าใจบริบทของภาคปฏิบัติและผู้ประกอบการ วช.จึงมุ่งนำองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากรต่าง ๆ มาช่วยเติมเต็มและเสริมอาวุธทางปัญญา เพื่อเปลี่ยน ‘ไอเดีย’ ของชาวอาชีวศึกษาให้กลายเป็น ‘นวัตกรรมพร้อมใช้’ ที่สามารถสร้างมูลค่าและนำไปใช้ประโยชน์
นายภูวดล มิ่งขวัญ กล่าวว่า อาชีวศึกษาไทยกำลังก้าวสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการมุ่งสร้าง “สิ่งประดิษฐ์” ไปสู่การสร้าง “นวัตกรรมพร้อมใช้” ที่สามารถตอบโจทย์ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยยึดแนวคิดการพัฒนาจากปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ ควบคู่กับการสร้างต้นแบบที่มีมาตรฐาน และการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันผลงานสู่ตลาด การพัฒนาอาชีวศึกษาในยุคใหม่จะมุ่งสร้างกำลังคนที่เป็นทั้งนักคิด นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม ผ่านการส่งเสริมระบบนิเวศความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงาน
ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม Let’s Talk: เปิดมุมมอง “ปรับวิธีคิด พลิกโลกนวัตกรรม (Mindset & Vision)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท เน็คซ์โรโบติกส์ แล็บ จำกัด และนายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมด้วย กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด “ปั้นไอเดียสู่ความจริง: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ระดับมืออาชีพ“ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม Workshop “STEAM & Stories : เติมทักษะนักประดิษฐ์ คิด สร้าง สื่อสาร” โดยทีมพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and Innovation Center : EIC) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รวมถึงกิจกรรมระดมความคิดเพื่อพัฒนาโจทย์นวัตกรรมใน 5 กลุ่มเรื่องสำคัญ ได้แก่ ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและ BCG Economy Model และด้านคุณภาพชีวิตและ Soft Power เพื่อพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์
กิจกรรม “TVET Smart Idea2Innovation : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่นวัตกรรมพร้อมใช้” เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญระหว่าง วช. และ สอศ. ในการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาต้นแบบ และการต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริง อันจะนำไปสู่การสร้างนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษายุคใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ และการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม