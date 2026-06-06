นักวิทย์ฯ เผย แมลงทั่วโลกลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว 1% ต่อปี และกำลังส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารในบางภูมิภาคโลกแล้ว

ทีมนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (University College London - UCL) เผยข้อมูลการศึกษาการลดจำนวนของแมลงในปัจจุบันที่ชี้ให้เห็นว่า การลดจำนวนของแมลงกำลังส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารในบางภูมิภาคแล้ว เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยได้ทำการวัดปริมาณว่าการลดลงของแมลงผสมเกสรส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างไร โดยผลการศึกษานี้ได้เผยแพร่ใน วารสาร Nature (6 พ.ค. 2026) หนึ่งในวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
นาโอมิ ซาวิลล์ (Naomi Saville) นักวิจัยจากสถาบันสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน และผู้ร่วมเขียนงานวิจัย เผยว่า ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจำนวนแมลงทั่วโลกได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ โดยมีจำนวนการลดลงประมาณ 1% ต่อปี การลดลงนั้นรุนแรงมากจนนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกเรียกเหตุการณ์นี้ว่า "หายนะของแมลง"
การศึกษาในครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแมลงผสมเกสร ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารของมนุษย์ในหมู่บ้านเกษตรกรรม 10 แห่ง ในประเทศเนปาลเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยอาหารส่วนใหญ่ที่บริโภคในหมู่บ้านที่ศึกษาเหล่านี้ มีแมลงหลากหลายชนิดช่วยผสมเกสรพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ของชาวบ้าน ทีมวิจัยได้ทำการสำรวจแมลงผสมเกสรทุกสองสัปดาห์ เพื่อตรวจสอบว่ามีแมลงกี่ชนิด และแมลงแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าใด และแมลงมีความสัมพันธ์กับพืชผลชนิดใดบ้างของชาวบ้าน จากนั้นจึงนำข้อมูลนี้ไปเชื่อมโยงกับกรณีการขาดสารอาหารในพืช
ผลการศึกษาที่ได้คือ แมลงผสมเกสรส่วนใหญ่มีผลต่อรายได้ของเกษตรกรในหมู่บ้านประมาณ 44% และมากกว่า 20% ของสารอาหารที่จำเป็นรวมถึง วิตามินเอ วิตามินอี และโฟเลต มันจึงหมายความว่าเมื่อแมลงผสมเกสรลดลง พืชก็ลดลง ความหลากหลายก็ลดลง รายได้ลดลงและสารอาหารลดลง ส่งผลให้สุขภาพด้านโภชนาการของผู้คนในหมู่บ้านลดลงไปด้วย
“เด็กกว่าครึ่งในการศึกษาของเรามีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอาหารที่ไม่ดีจากผัก พืชตระกูลถั่ว และผลไม้ที่ได้รับการผสมเกสรโดยแมลง” ........ นาโอมิ ซาวิลล์ ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าว
ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายในปี 2030 การลดลงของสายพันธุ์แมลงผสมเกสรในท้องถิ่นจะทำให้เกิดความยากจนและภาวะขาดสารอาหารในชุมชนที่เปราะบาง การผสมเกสรช่วยสนับสนุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรถึง 75% ของโลก รวมถึงพืชผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหลายชนิดที่ให้สารอาหารที่สำคัญ เช่น วิตามินเอ วิตามินซี และโฟเลตการได้รับสารอาหารรองเหล่านี้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อและความพิการแต่กำเนิดเพิ่มขึ้น
แม้จะเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยได้ทำการวัดปริมาณว่าการลดลงของแมลงผสมเกสรส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างไร แต่ผลการศึกษานี้ก็มาจากชุมชนเกษตรกรรมในประเทศเนปาลเท่านั้น แต่ข้อมูลที่ได้นั้นก็สร้างความน่ากังวลต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต เนื่องจากประชากรกว่า 2 พันล้านคนต่างพึ่งพาผลผลิตทางเกษตรกรรม และพืชผลทั่วโลกประมาณ 3 ใน 4 ต้องการการผสมเกสรจากแมลง
และการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า เรายังสามารถลดผลกระทบในเรื่องนี้ได้ คือ การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มจำนวนแมลงที่สามารถช่วยเพิ่มการผสมเกสรของพืชผลได้ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นรากฐานของสุขภาพมนุษย์เกือบทุกด้าน อากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาด การควบคุมโรค และการผลิตอาหาร ล้วนขึ้นอยู่กับการทำงานของระบบนิเวศที่แข็งแรง สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพ โภชนาการ และการดำรงชีวิตของเรา
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง
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- nature.com (Pollinators support the nutrition and income of vulnerable communities)
- bayjournal.com (Do you like to eat and breathe? Thank a pollinator)
- livescience.com ('Insect apocalypse' is already fueling malnutrition in some regions, first-of-its-kind study reveals)