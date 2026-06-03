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ไบโอเทค ยกระดับ “เทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ” ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยเห็ดกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำงานวิจัย “เห็ดกินได้” โดยทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง


“เห็ดกินได้” เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจชุมชน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งประกอบด้วยประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม มีความหลากหลายของเห็ดป่าจำนวนมาก แต่การใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและดึงให้ชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมผู้ปลูกและดูแลผืนป่า โดยให้ชาวบ้านตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้และเห็ดป่าที่เป็นแหล่งอาหารคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน


โครงการนี้ จึงมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเห็ดกินได้ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อส่งเสริมการสำรวจชนิดเห็ดที่มีศักยภาพ การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์ และการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเห็ด นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์และการพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. เกษตรกรและผู้เพาะเห็ด
2. ชุมชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร
3. ผู้ประกอบการด้านเห็ดและผลิตภัณฑ์อาหาร
4. นักวิจัยและนักวิชาการด้านเห็ด
5. หน่วยงานด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน


ความมุ่งหวังในด้านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ “เห็ดกินได้” สู่การยกระดับเทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ สู่ความมั่นคงทางอาหาร (Enhancing Economic Mushroom Technology to Strengthen Food Security)

- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเห็ด
สนับสนุนการศึกษาความหลากหลายของเห็ดและเทคนิคการจำแนกชนิดเห็ดอย่างถูกต้อง

- การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดแครง เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ

- การพัฒนาสายพันธุ์เห็ดเชิงพาณิชย์
พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม


- การพัฒนาเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (ECM)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าที่มีความสัมพันธ์กับต้นไม้ เช่น เห็ดเผาะ และเห็ดระโงก เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูป่าและการสร้างรายได้จากทรัพยากรป่าไม้

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
นำเห็ดมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ






สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานวิจัย “เห็ดกินได้” : คุณสุจินดา สมหมาย ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร ไบโอเทค สวทช.โทร. 02 564 6700 ต่อ 3202



ไบโอเทค ยกระดับ “เทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ” ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยเห็ดกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง
ไบโอเทค ยกระดับ “เทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ” ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยเห็ดกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง
ไบโอเทค ยกระดับ “เทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ” ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยเห็ดกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง
ไบโอเทค ยกระดับ “เทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ” ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยเห็ดกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง
ไบโอเทค ยกระดับ “เทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ” ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยเห็ดกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง
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