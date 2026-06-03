ไบโอเทค ยกระดับ “เทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ” ส่งเสริมการถ่ายทอดงานวิจัยเห็ดกินได้ สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำงานวิจัย “เห็ดกินได้” โดยทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สู่ความมั่นคงทางอาหารในลุ่มน้ำโขง
“เห็ดกินได้” เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจชุมชน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งประกอบด้วยประเทศจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม มีความหลากหลายของเห็ดป่าจำนวนมาก แต่การใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัดด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและดึงให้ชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมผู้ปลูกและดูแลผืนป่า โดยให้ชาวบ้านตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้และเห็ดป่าที่เป็นแหล่งอาหารคุณภาพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
โครงการนี้ จึงมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเห็ดกินได้ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อส่งเสริมการสำรวจชนิดเห็ดที่มีศักยภาพ การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงสายพันธุ์ และการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเห็ด นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์และการพัฒนาอาชีพในระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. เกษตรกรและผู้เพาะเห็ด
2. ชุมชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร
3. ผู้ประกอบการด้านเห็ดและผลิตภัณฑ์อาหาร
4. นักวิจัยและนักวิชาการด้านเห็ด
5. หน่วยงานด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
ความมุ่งหวังในด้านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ “เห็ดกินได้” สู่การยกระดับเทคโนโลยีเห็ดเศรษฐกิจ สู่ความมั่นคงทางอาหาร (Enhancing Economic Mushroom Technology to Strengthen Food Security)
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเห็ด
สนับสนุนการศึกษาความหลากหลายของเห็ดและเทคนิคการจำแนกชนิดเห็ดอย่างถูกต้อง
- การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า และเห็ดแครง เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ
- การพัฒนาสายพันธุ์เห็ดเชิงพาณิชย์
พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
- การพัฒนาเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (ECM)
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าที่มีความสัมพันธ์กับต้นไม้ เช่น เห็ดเผาะ และเห็ดระโงก เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูป่าและการสร้างรายได้จากทรัพยากรป่าไม้
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
นำเห็ดมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานวิจัย “เห็ดกินได้” : คุณสุจินดา สมหมาย ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร ไบโอเทค สวทช.โทร. 02 564 6700 ต่อ 3202