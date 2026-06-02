วว. จับมือ จังหวัดนครนายก ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แก้ปัญหาวิกฤต PM 2.5 และการเผาในพื้นที่นาข้าวอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต้อนรับ ร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ ธรรมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมคณะผู้แทนหน่วยงานราชการ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ “นาข้าวขึ้นน้ำ” เพื่อหาแนวทางลดการเผาในพื้นที่และบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร ปิยะ ปานมีทรัพย์ ผอ สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ ดร. เรวดี อนุวัฒนา ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) นายมนตรี แก้วดวง ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ดร.สุสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี


ทั้งนี้ วว. ได้นำแนวทางการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดปทุมธานีมาเป็นกรณีศึกษา โดยมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของ วว. ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันและร่วมแก้ไขปัญหาให้กับคณะจากจังหวัดนครนายก ดังนี้ 


1. แนวทางการลดการเผาในพื้นที่นาข้าวขึ้นน้ำและการจัดการ PM2.5 

2. การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 

3. การผลิตปุ๋ยชีวภาพและวัสดุปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

4. การผลิตไบโอชาร์ (Biochar) อิฐบล็อกประสานจากไบโอชาร์ และการประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

5. แนวทางการพัฒนาวัสดุชีวภาพ วัสดุคลุมดินจากฟางข้าว เจลหน่วงไฟ 

6. นวัตกรรมกลุ่มจุลินทรีย์ “BioD I วว.” ย่อยสลายตอซังและฟางข้าวอย่างยั่งยืน


วว. พร้อมร่วมสนับสนุนจังหวัดนครนายกในการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ ในขวบปีที่ 63 ของการดำเนินงาน “Partner of Your Success” เพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมให้ยั่งยืน







