มิถุนายนชวนรู้จัก : James Hutton “บิดาแห่งธรณีวิทยา” วิชาที่ทำให้เราเข้าใจโลกของเรามากขึ้น

“ธรณีวิทยา” (Geology) ถือเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของการกำเนิดของโลกมากขึ้น รวมถึงสิ่งมีชีวิต พืชชนิดต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกมาก่อนหน้ามนุษย์อย่างเราเมื่อครั้งยุคดึกดำบรรพ์หลายล้านปีที่แล้ว และหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ได้วางรากฐานวิชานี้ จนได้รับการยอมรับและได้ถูกย่องให้เป็น “บิดาแห่งธรณีวิทยา” ก็คือ “เจมส์ ฮัตตัน” ที่ได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ บนโลก ที่ได้วิวัฒนาการมาในห้วงเวลาอันยาวนาน
เจมส์ ฮัตตัน (James Hutton) เกิดที่เมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1726 เขาเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยท้องถิ่นตั้งแต่อายุยังน้อย ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ในช่วงชีวิตของเจมส์ ฮัตตัน นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าโลกมีอายุเพียงไม่กี่พันปีเท่านั้น และเขาได้ท้าทายความคิดเหล่านี้ด้วยทฤษฎีที่เรียกว่า “พลูโตนิสม์” (Plutonism) ทฤษฎีทางธรณีวิทยาที่อธิบายว่า หินอัคนีใต้เปลือกโลกเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกใต้พื้นผิวโลก และเป็นผู้ค้นพบ ทฤษฎีห้วงเวลาอันยาวนาน (Deep Time) และหลักการเอกภาพนิยมซึ่งเป็นรากฐานของธรณีวิทยาในปัจจุบัน
เขาได้ค้นพบว่าโลกของเรามีอายุและเก่าแก่กว่าความเชื่อของผู้คนส่วนมากในยุคนั้น ที่เชื่อตามหลักศาสนาว่าโลกของเรามีอายุประมาณ 6,000 ปี ตามการตีความในพระคัมภีร์ และเขายังได้เสนออีกแนวคิดที่เรียกว่า Uniformitarianism โดยแนวคิดนี้กล่าวว่าลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก แต่ละพื้นที่มีกระบวนการทางธรณีวิทยาแตกต่างกันทำให้เกิดลักษณะที่ต่างกัน และไม่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น การผุกร่อนของหิน การสะสมตัวของตะกอน เป็นต้น เกิดเป็นข้อความยอดนิยมที่ว่า "ปัจจุบันเป็นกุญแจไขสู่อดีต” - “the present is the key to the past"
สำหรับการศึกษาที่สำคัญในด้านธรณีของเจมส์ ฮัตตัน สถานที่สําคัญคือ Siccar Point หน้าผาหินทรายริมทะเลบริเวณทางตะวันออกของเมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์ บริเวณนี้ทำให้เขาพบหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและวัฏจักรที่ก่อให้เกิดรูปร่างโลก จากกระบวนการกัดเซาะ การสะสมตัว และการยกตัวนั้นเชื่อมโยงกันและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากความร้อนภายในของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจในยุคนั้น
การศึกษานี้ทำให้เขาตระหนักได้ว่าประวัติศาสตร์ของโลกสามารถถูกกําหนดได้โดยการทําความเข้าใจว่ากระบวนการต่างๆ เกิดขึ้นอย่างไรเมื่อครั้งอดีต และทำให้เราสามารถจินตนาการถึงโลกที่ขับเคลื่อนด้วยกฎธรรมชาติได้อย่างแท้จริง การวางรากฐานในการศึกษาการกำเนิดของโลก ที่ช่วยทำให้เราเข้าใจการกำเนิดของโลกมากขึ้น ทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งธรณีวิทยา" ที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานธรณีวิทยามาจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- edinburghgeolsoc-org (James Hutton)
- amnh.org (The Father of Geology)
- educate.gori.gov.ge (Geology basics)