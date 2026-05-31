“ดนุพร” เปิดนิทรรศการ “งานดอกไม้พุทธบูชาแห่งเอเชีย” รวบรวม 17 ชุดปฏิมากรรมดอกไม้จากนักออกแบบนานาชาติ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา สืบสานมิติศิลปวัฒนธรรมและพุทธศิลป์ของเอเชีย
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “งานดอกไม้พุทธบูชาแห่งเอเชีย” (Asian Buddhist Floral Adoration) ร่วมกับพระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัตร (เย็นงี้) รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.เจตน์ สถาวรศิลพร เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.กรรณิการ อัมพุช คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. คณาจารย์ และนักออกแบบจัดดอกไม้ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กทม.
นายดนุพร กล่าวว่า ดอกไม้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความงดงามทางธรรมชาติ แต่ยังเป็นสื่อกลางแห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเอเชียมาอย่างยาวนาน นิทรรศการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ด้านวัฒนธรรมเข้ากับศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ดอกไทย สร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งยกระดับภาคการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน โดย อว. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตไม้ดอก การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อผลักดันดอกไม้ไทยและดอกไม้แห่งเอเชียสู่เวทีโลก
ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า กระทรวง อว. มุ่งขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไม้ดอกผ่านการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัย โดยดำเนินงานภายใต้ 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนานวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว การส่งเสริมเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การผลิตดอกไม้คุณภาพสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ ไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดอกเบญจมาศในเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร โดยเฉพาะการส่งเสริมการปลูกไม้ดอก เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง และปทุมมา เพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจบางชนิดในพื้นที่เสี่ยงปัญหาหมอกควัน PM2.5 ควบคู่กับการพัฒนานักออกแบบจัดดอกไม้ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ผ่านหลักสูตรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการจัดดอกไม้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติการจัดนิทรรศการ “งานดอกไม้พุทธบูชาแห่งเอเชีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ดอกเบญจมาศเป็นพุทธบูชาในช่วงวันวิสาขบูชา สร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการจัดดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเอเชีย
ทั้งนี้ นิทรรศการ “งานดอกไม้พุทธบูชาแห่งเอเชีย” (Asian Buddhist Floral Adoration) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ความร่วมมือของคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากทีมคณะนักออกแบบจัดดอกไม้จากแถบเอเซีย จำนวน 9 ท่าน ร่วมทั้งสิ้น 17 ผลงาน เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าทางสังคม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียผ่านมิติของพระพุทธศาสนาและศิลปะร่วมสมัย