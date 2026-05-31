นักวิทย์ฯ เผย เอลนีโญรุนแรงจะนำมาซึ่งปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในปี 2027

หลังจาก องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) และ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้มีประกาศเตือนภัยปรากฏการณ์เอลนีโญขั้นรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางปี 2026 – ต้นปี 2027 ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้จับตาเพื่อเก็บข้อมูลแลศึกษาปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” (El Niño) ที่อาจมีความรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ และอาจนำมาซึ่งปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในปี 2027 จนกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกมา
รายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ (Met Office) ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์สำหรับปีที่ร้อนที่สุดที่จะทำลายสถิติอีกครั้ง เนื่องจากการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโญขั้นรุนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ระหว่างปี 2026 - 2030 โลกมีโอกาส 91% ที่อุณหภูมิโลกจะสูงเกินเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสอีกครั้ง อย่างน้อยหนึ่งปีระหว่างปี 2026 – 2030 โดยจะเป็นปีที่ร้อนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเดิมที่ได้มีการบันทึกสถิติไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายในข้อตกลงปารีส
ลีออน เฮอร์แมนสัน (Leon Hermanson) ผู้เขียนหลักของรายงานการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) กล่าวว่า ...........
“ผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2026 อาจผลักดันให้ปี 2027 กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยโลกมีแนวโน้มสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เอลนีโญที่รุนแรงอาจทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในทุกๆ ภูมิภาคของโลกมากขึ้น ไม่ว่าจะ ภัยแล้ง น้ำท่วม คลื่นความร้อน ไฟป่าที่รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้น”
นักวิทยาศาสตร์ได้เผยว่า อุณหภูมิโลกอาจสูงขึ้นและทำลายสถิติเดิม หากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ หรือ เอลนีโญรุนแรง เนื่องจากปรากฏการณ์นี้จะส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงสุดในปีถัดไป หลังจากมหาสมุทรปล่อยความร้อนสะสมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เช่น ปี 1998 , 2016 และ 2024 ที่ได้มีการบันทึกว่าเป็นปีที่มีความร้อนสูง ซึ่งเป็นปีที่ถัดมาจากปีที่มีการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหญ่
บิล แฮร์ (Bill Hare) ซีอีโอและนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ Climate Analytics กล่าวว่า ……
“คำเตือนขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ที่เผยว่าปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์กำลังจะกลับมาอีกครั้งเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่เพียงพอ ภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ คือปัจจัยที่ทำให้วิกฤตสภาพอากาศรุนแรงกว่าเดิม”
การที่อุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ในหนึ่งปีไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายการลดภาวะโลกร้อนที่ทะเยอทะยานที่สุดที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีสจะล้มเหลว แต่สหประชาชาติยอมรับเมื่อปีที่แล้วว่า การละเมิดเกณฑ์ “หลายทศวรรษ” มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้นภายในทศวรรษหน้า
