(VDO Clip) ชวนรู้จัก : นวัตกรรมรามาน AI “SERS - TB” ลดเวลาตรวจวัณโรคแฝง จาก 2 วัน เหลือ 10 นาที ผลงานนักวิจัยไทยหนุนการหยุดระบาดให้สำเร็จเป็นจริง / Research of the week

MGROnline Science - Research of the week : ชวนรู้จัก “นวัตกรรมรามาน AI SERS - TB” เครื่องมือคัดกรองวัณโรคแฝงที่แจ้งผลตรวจในเวลา 10 นาที ช่วยลดระยะเวลาการตรวจคัดกรองให้เร็วขึ้น จากการตรวจคัดกรองแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ผลงานโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเครือข่ายสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7
"วัณโรค" เป็นหนึ่งในโรคระบาดที่พบในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในโจทย์ยากในด้านสาธารณสุขระดับประเทศที่ยืดเยื้อมานาน เนื่องจากเป็น “โรคอุบัติเก่า” หรือ โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ (Re-emerging Infectious Diseases) คือโรคเก่าที่เคยควบคุมได้หรือเคยสงบไปแล้ว แต่กลับมาระบาดหรือมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
โจทย์นี้ท้าทายกลับไม่ใช่วัณโรคระยะแสดงอาการ แต่เป็นภัยเงียบที่กำลังซ่อนเร้นอยู่ในสังคมอย่าง 'วัณโรคแฝง' (Latent Tuberculosis Infection: LTBI) ซึ่งสถิติระบุว่าประชากรโลกถึง 1 ใน 4 มีเชื้อวัณโรคแฝงซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวเนื่องจากยังไม่แสดงอาการ ทว่าพร้อมจะปะทุและลุกลามกลายเป็นวัณโรคระยะแพร่กระจายทันทีที่ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง การตรวจคัดกรองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้โจทย์ในเรื่องนี้
นวัตกรรมรามาน AI SERS – TB จึงเป็นอีหนึ่งเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างตรงจุด เนื่องจากมีความรวดเร็วในการแจ้งผลตรวจ จากการตรวจคัดกรองแบบเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลา 2 วัน เหลือ 10 นาที ยังสามารถช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ เพราะช่วยย่นเวลาในการเดินทางมาตรวจคัดกรองของผู้ป่วยได้อีกด้วย
