วว. ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เยี่ยมชมหารือการสนับสนุนพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พงศธร ประภักรางกูล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ นายมนตรี แก้วดวง รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศนก. คณะนักวิจัย/บุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายธนรัช จงสุทธานามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขต 1 นางอัมพร จันทนะเปลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และคณะ ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ ได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม "63 ปี วว." รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์และอนุบาลพรรณไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการแก่ภาคเอกชน และแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์
การเยี่ยมชมภารกิจของ วว. ดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และชุมชน กับงานวิจัย วทน. เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศต่อไป