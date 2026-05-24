NASA เผยภาพใหม่ดาวอังคารจากยาน Psyche ขณะบินผ่านเพื่อโคจรไปสำรวจดาวเคราะห์น้อย 16 Psyche ที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบคล้ายแก่นโลก

องค์การนาซา (NASA) ได้เผยว่า ยานอวกาศ Psyche ประสบความสำเร็จในการบินผ่านดาวอังคาร พร้อมกับได้ถ่ายภาพในมุมมองใหม่ๆ ดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 ของระบบสุริยะ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์น้อย 16 Psyche เพื่อทำการศึกษา โดยมีกำหนดเดินทางถึงเป้าหมายในปี 2029
การบินผ่านดาวอังคารของยานอวกาศ Psyche ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางโคจรเพื่อเดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อย 16 Psyche ที่โคจรอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีตามแผนภารกิจ โดยยานได้บินเข้าใกล้ดาวอังคารในระยะประมาณ 4,500 กิโลเมตร เพื่อใช้แรงโน้มถ่วงของดาวอังคารช่วยเร่งความเร็วและปรับเส้นทางการโคจรไปสู่ดาวเคราะห์น้อย 16 Psyche
นอกจากการบินผ่านดาวอังคารแล้ว ยานอวกาศ Psyche ยังได้บันทึกภาพดาวเคราะห์สีแดงแห่งระบบสุริยะในมุมมองใหม่ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดพื้นผิว ลักษณะภูมิประเทศของดาวอังคารในระยะใกล้ และทีมนักวิทยาศาสตร์ยังใช้ภารกิจนี้ศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบดาวอังคารเพิ่มเติมอีกด้วย
ซาราห์ แบร์สโตว์ (Sarah Bairstow) หัวหน้าทีมวางแผนภารกิจ Psyche ระบุว่า ... “นี่เป็นโอกาสแรกที่ทีมงานสามารถปรับเทียบกล้องกับวัตถุขนาดใหญ่จริงระหว่างการบิน พร้อมทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ ไปพร้อมกัน”
ภารกิจ Psyche ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสำรวจวัตถุอวกาศในระบบสุริยะขององค์การนาซา โดยภารกิจนี้ ได้ทำการส่งยานอวกาศ Psyche เพื่อเดินทางไปสำรวจ ดาวเคราะห์น้อย 16 Psyche ซึ่งอยู่ในวงโคจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี และมีกำหนดเดินทางถึงเป้าหมายในปี 2029
ความน่าสนใจของ "ดาวเคราะห์น้อย Psyche 16" คือเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดมหึมาในแถบดาวเคราะห์น้อยหลัก มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 225 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยองค์ประกอบที่เป็นโลหะ เช่น เหล็กและนิกเกิลคล้ายแก่นโลกของเรา การส่งยานไปสำรวจในครั้งนี้ จะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ถึงต้นกำเนิดของดาวเคราะห์น้อย Psyche 16 และยังรวมถึงการกำเกิดของโลกอีกด้วย
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง
- science.nasa.gov (NASA’s Psyche Mission Aces Mars Flyby, Targets Metal-Rich Asteroid)