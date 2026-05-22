(VDO Clip) ชวนรู้จัก “โมดูลแปลภาษาผึ้ง” ตัวช่วยเกษตรกรเลี้ยงผึ้ง เรียนรู้ภาษาผึ้ง ดูแลและป้องกันการทิ้งรังก่อนสายเกินแก้ / Research of the week

MGROnline Science - Research of the week : เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาคือ “วันผึ้งโลก” (World Bee Day) โดยในวันนี้ได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผึ้ง หนึ่งในแมลงผสมเกสรที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ จึงขอชวนทำความรู้จักงานวิจัยและนวัตกรรม “Smart Hive - โมดูลแปลภาษาผึ้ง” ผลงานโดย รศ.ดร. อรวรรณ ดวงภักดี หัวหน้าศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร (Bee Park) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ที่ได้คิดค้นมาเพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งให้เข้าใจภาษาผึ้งมากขึ้น และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการเลี้ยงผึ้งได้อย่างทันท่วงที
“การทิ้งรังของผึ้ง” (Colony Collapse Disorder - CCD) เป็นการอพยพของผึ้งไปจากรังอย่างฉับพลัน ถือเป็นความเสียหายระดับ “หายนะ” ของเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้ง ฟังแล้วอาจเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเราๆ แต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง และเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้หากมีการเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนั้นต้องพบกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ในแต่ละที่ที่เกษตรนำกล่องเลี้ยงผึ้งไปตั้งไว้ อาจจะต้องพบกับหลากหลายปัญหา เช่น ยาฆ่าแมลง อาหารไม่เพียงพอ หรือพบการรุกรานจากศัตรูทางธรรมชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ผึ้งอพยพไปจากรังอย่างฉับพลัน สร้างความเสียหายให้เกษตรกร เพราะถือว่าการลงทุนเลี้ยงผึ้งได้สูญเปล่าไร้มูลค่าไปโดยปริยาย “Smart Hive - โมดูลแปลภาษาผึ้ง” จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์และแก้ป้องกันในเรื่องนี้ได้