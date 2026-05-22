วช. เสริมสมรรถนะเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์ จัดอบรมเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร สร้างทักษะสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2569 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายธนกนก หงส์ประสงค์ กรรมการอาวุโสของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร วช. นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เข้าร่วม ณ ลานนิทรรศการหมุนเวียน อาคาร วช. 8
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า วช. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร เพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์แก่นักเรียนและนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่การวางแผนการบิน การออกแบบการแปรอักษร ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนอย่างแม่นยำและปลอดภัย พร้อมพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
นายธนกนก หงส์ประสงค์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ วช. จัดกิจกรรม “การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร” ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2569 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 30 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วม 100 คน โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านเทคโนโลยีโดรนของประเทศไทย
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือคิด ออกแบบ และพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีโดรนอย่างสร้างสรรค์