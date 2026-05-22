“อาจารย์เชน” หนุนงานวิจัยวัฒนธรรมดนตรี “ท่าสยาม” สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่สากล

“อาจารย์เชน” รองนายกฯ และ รมว.อว. หนุนงานวิจัยวัฒนธรรมดนตรี “ท่าสยาม ท่าเรือนานาชาติจันทบุรี” สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่สากล
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการแสดงดนตรีในหัวข้อ “ท่าสยาม ท่าเรือนานาชาติจันทบุรี” การแสดงดนตรีเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในวาระที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) เฉลิมพระเกียรติครบ 100 ปี ภายใต้โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านดนตรี สร้างคนดนตรีและวัฒนธรรมดนตรีให้เป็นวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ กล่าวว่า การวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาประเทศ โดยการแสดงของวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้าในจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ เป็นการต่อยอดงานวิจัยด้านดนตรีสู่การสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัย ผ่านการสะท้อนอัตลักษณ์ “ท่าสยาม” เมืองท่านานาชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมระบุว่า บทเพลงสามารถสร้างพลัง ความเข้าใจ และความผูกพันในสังคมได้ อีกทั้งการยกระดับบทเพลงท้องถิ่นสู่สากล ถือเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ UNESCO ยังยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในวาระครบรอบ 100 ปี พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีถือเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย
ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. โครงการ “ท่าสยาม ท่าเรือนานาชาติจันทบุรี” ได้ศึกษามรดกทางดนตรีในพื้นที่ประวัติศาสตร์ และถ่ายทอดคุณค่าของเมืองจันทบุรีผ่านการแสดงของวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา โดยการแสดงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการบรรเลงบทเพลง แต่เป็นการเล่าเรื่องเมืองจันทบุรีผ่านเสียงดนตรี ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความทรงจำของผู้คนในท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งบนเวทีแห่งศิลปะร่วมสมัย “ดนตรีมีพลังเชื่อมโยงผู้คน สร้างจินตนาการ สร้างความเข้าใจ และหล่อเลี้ยงความผูกพันระหว่างกัน การนำบทเพลงท้องถิ่นมาพัฒนาและนำเสนอในรูปแบบสากล จึงเป็นทั้งการเชิดชูมรดกทางวัฒนธรรม และการเปิดพื้นที่ให้ศิลปะไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างาม”
ขณะที่ นายธวัชชัย นามสมุทร กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรีมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดผ่านพลังของดนตรีและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า โครงการ “ท่าสยาม ท่าเรือนานาชาติจันทบุรี” เป็นการนำงานวิจัยด้านดนตรีมาผสมผสานกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีร่วมสมัย โดยมุ่งหวังให้บทเพลงท้องถิ่นได้รับการยกระดับสู่เวทีนานาชาติ และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ และพลังสร้างสรรค์ของชุมชน ผ่านเสียงดนตรีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน