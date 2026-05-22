วช. เชิญชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ในงานแถลงข่าว NRCT x THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 InnoFood, Healthy Choice (นวัตกรรมอาหาร... สุขภาพที่เลือกได้)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม
NRCT x THAIFEX-ANUGA ASIA 2026
InnoFood, Healthy Choice (นวัตกรรมอาหาร... สุขภาพที่เลือกได้) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวในฐานะพันธมิตรที่ร่วมผนึกกำลังในการผลักดันผู้ประกอบการ MSME ด้านอาหาร และนางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้บริหารจัดการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนตลอดโซ่คุณค่า กล่าวรายงาน ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม ชั้น 2 อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการ MSME ด้านอาหารให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อยอดสู่โอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า วช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมเชิญชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ NIA และ มก. เพื่อร่วมกันผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอาหารให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ MSME ผ่านการจัดแสดงผลงานในบูธ Innovative House (วช.) ภายในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 ภายใต้แนวคิด “Your Healthy Choice” โดยมีผู้ประกอบการร่วมออกบูธ 26 ราย ทั้งนี้ วช. มุ่งส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และยกระดับศักยภาพอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง กล่าวว่า NIA มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ มก. และ วช. ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย ผ่านโครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator Program เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอาหารนวัตกรรมให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจ ต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารไปจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ THAIFEX–ANUGA ASIA 2026 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ กล่าวว่า มก. มีความยินดีที่ได้ร่วมผลักดันนวัตกรรมอาหารของประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีอาหาร ร่วมกับ NIA และ วช. ภายใต้โครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator Program เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่เชิงพาณิชย์ และขยายโอกาสทางธุรกิจในเวทีระดับนานาชาติอย่าง THAIFEX–ANUGA ASIA 2026 พร้อมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพอาหารไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน
นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา กล่าวว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการ Innovative House มุ่งส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการด้านอาหารให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และภาคอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “กลไกความร่วมมือในการผลักดันผู้ประกอบการ MSME ด้านอาหารเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดสู่สากล” โดย นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้บริหารจัดการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนตลอดโซ่คุณค่า รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ หัวหน้าโครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator Program และนางสาวมณฑา ไก่หิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การแนะนำผลิตภัณฑ์ Highlight ที่ร่วมออกบูธและจับคู่ธุรกิจกับ Innovative House วช. และโครงการ Thai Kitchen: Crafted FoodTech Accelerator Program ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 อาทิ เครื่องปรุงรสอาหารพร้อมปรุงสูตรไทยแท้ เฟรนช์ฟรายส์จากถั่วเขียวแช่แข็ง น้ำตาลโตนดก้อน GI ต่ำ เครื่องดื่มผักและผลไม้รวม เส้นอกไก่ไร้แป้ง กาแฟคั่วไอน้ำ เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้ง และผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย
พร้อมกันนี้ ภายในงานยังเปิดพื้นที่ “ชิม ช็อป สุดเพลิน” สำหรับผู้สนใจได้ร่วมสัมผัสและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากผู้ประกอบการมากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวเกรียบทอดถั่วชิคพี กัมมี่เพคติน คุกกี้ผักโขมอบชีส สมูทตี้ผลไม้พร้อมปั่น น้ำปลาวีแกน ปลาแท่งกรอบเสริมแคลเซียม และผลไม้รวมแผ่น เป็นต้น ซึ่งสะท้อนศักยภาพของงานวิจัยไทยในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง
ทั้งนี้ วช. มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากล ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน