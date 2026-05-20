สวทช. - พันธมิตร เผย "Human & AI Synergy 2026" ผสานความสามารถ AI ยกระดับการทำงาน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท มาคาเลียส ประเทศไทย จำกัด จัดงานสัมมนาหัวข้อ " AI & Human Synergy: Security and Productivity in the Intelligence Era 2026: การผนึกกำลังระหว่าง คน และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย" เพื่ออัปเดตเรื่อง AI ตั้งแต่ในด้านธรรมาภิบาล สู่การใช้ AI เพื่อลงทุน จนยกระดับประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ แบบก้าวกระโดดด้วย AI
ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานเปิดงานสัมมนาฯ กล่าวว่า บทบาทของ AI ต่ออนาคตของแรงงานมนุษย์ที่หลายๆ คนเคยตั้งคำถามว่า AI อาจมาแทนที่ในอนาคต แต่คำตอบที่ชัดเจนที่สุด นั่นคือเราไม่ได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาแทนที่มนุษย์ หากแต่คือการสร้าง “Synergy” หรือการผสานพลังระหว่างสติปัญญาของมนุษย์และความสามารถของ AI เพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในส่วนของ สวทช. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์แห่งชาติ ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ที่มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ที่มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ที่มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี และ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ที่มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ
อีกทั้งยังมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, EECi, Food Innopolis และนอกจากนี้ สวทช. ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีจากระดับแนวคิดไปสู่การใช้งานจริง ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (NQI) ทั้งการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การรับรองมาตรฐาน และ Sandbox ตลอดจนโปรแกรมสนับสนุนต่างๆ ที่พร้อมเสริมแกร่งให้แก่ SME สตาร์ตอัป และภาคอุตสาหกรรม
ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายมิติ ได้แก่ นายปริญญา หอมเอนก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด บรรยายถึงการวางรากฐานธรรมาภิบาล AI และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับองค์กรยุคใหม่ / นายไพบูลย์ พนัสบดี อดีตนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำเสนอเครื่องมือ "Claude Cowork" เพื่อจัดการงานล้นมือผ่าน AI Agent ช่วยให้การทำงานในแต่ละวันจบลงได้อย่างรวดเร็ว / นายสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด บรรยายถึงการปฏิวัติการเขียนโปรแกรมด้วย AI ที่ช่วยให้ทำงานไวขึ้นเท่าตัวแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและเลี่ยง "AI Trap" หรือกับดักของเทคโนโลยี / นายทัพนันทน์ เอี่ยวพานทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เจาะลึกการใช้ AI เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็น Insight เพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือระดับ / นายณรงค์ จันทร์สร้อย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการพัฒนา AI เพื่อบริหารพอร์ตการลงทุน 100% ในชีวิตจริง และปิดท้ายด้วย นางสาวณีรนุช ไตรจักร์วนิช บริษัท มาคาเลียส ประเทศไทย จำกัด กับเทคนิคการสร้าง Content สำหรับ Social Commerce ให้เร็วขึ้น 10 เท่า
สำหรับผู้สนใจในบริการทางด้านหลักสูตรพัฒนาบุคลากร หรือโปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงบริการด้านพื้นที่ของทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช.สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก : Software Park Thailand , www.swpark.or.th หรือ โทร. 02-583-9992, 02-564-7000