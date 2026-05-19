วว. นำงานวิจัยส่งเสริมการปลูกวานิลลา ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นที่สูง มุ่งเป้าเกษตรยั่งยืน

ดร.ธนภักษ์ อินยอด นักวิจัย และ นายธนภัทร เติมอารมย์ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทน วว. ส่งมอบ ต้นพันธุ์วานิลลาสายพันธุ์ตาฮีติ (ปลอดโรค) จำนวน 850 ต้น ให้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อดำเนินการกระจายต้นกล้าพันธุ์ไปยัง 9 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวง สนับสนุนการขยายพันธุ์และส่งเสริมการปลูกวานิลาเชิงพาณิชย์และพืชมูลค่าสูง สร้างอาชีพทางเลือกและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป โดยวานิลลาถือเป็นพืชที่มีศักยภาพด้านตลาดและสามารถต่อยอดเป็นพืชมูลค่าเพิ่มสำหรับพื้นที่สูงได้ในระยะยาว ณ โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว อยู่ภายใต้ โครงการการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง) การบริหารจัดการสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือ (การพัฒนาเกษตรที่สูง) ดำเนินการโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดและวนิลากับมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สพวส.) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรม