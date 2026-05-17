เด็กไทยสุดยอด! กวาด 6 รางวัลจากเวทีการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก “REGENERON ISEF 2026” ที่สหรัฐฯ “ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย” โชว์ศักยภาพคว้าอันดับ 1 โลก

เด็กไทยสุดยอด! กวาด 6 รางวัลจากเวทีการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลก “REGENERON ISEF 2026” ที่สหรัฐฯ “ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย” โชว์ศักยภาพคว้าอันดับ 1 โลกจากผลงาน “นวัตกรรมตรวจเชื้อมาลาเรียได้ครบ 5 สายพันธุ์สำคัญ” ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังคว้าอันดับ 2 รางวัล Grand Awards 2 รางวัลและรางวัล Special Awards อีก 3 รางวัล
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2569 ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ REGENERON ISEF 2026 (Regeneron International Science and Engineering Fair) ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดโดย Society for Science องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งทีมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน 8 ทีมเข้าร่วมชิงชัยกับทีมเยาวชนกว่า 1,800 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 9 - 15 พ.ค.2569
ผลการแข่งขันฯ ปรากฏว่า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยนายณัฐพงษ์ ถาวรนายณัฐดนัย สุขศรี และนายภูมิใจ พงศรีวัฒน์ เป็นผู้จัดทำโครงงานและมีนางรุ่งกานต์ วังบุญ นายกฤติพงศ์ วชิรางกุล และดร.ขัติยา ปิยะรังสี เป็นครูที่ปรึกษา สามารถคว้าอันดับ 1 รางวัล Grand Award อันดับที่ 1 จากผลงาน “โครงงานระบบวินิจฉัยมาลาเรียอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์และกล้องจุลทรรศน์อัจฉริยะต้นทุนต่ำสำหรับพื้นที่ห่างไกล” นวัตกรรมที่สามารถตรวจเชื้อมาลาเรียได้ครบ 5 สายพันธุ์สำคัญ ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้รวดเร็วแม่นยำ ใช้งานสะดวก พกพาง่ายและช่วยลดระยะเวลาในการตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เงินรางวัล 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ทีมเยาวชนไทย ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการกวาดมาทั้งหมด 6 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล Grand Awards อันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,400 ดอลลาร์สหรัฐจำนวน 2 รางวัล จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต จากโครงงานระบบคัดกรองรอยโรคมะเร็งปากมดลูกเชิงปริมาณที่ตรวจสอบได้ สำหรับการวินิจฉัยที่ทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่าย โดยมี นายดะอิชิ ทานากะ นายปองคุณ ฟูชื่น และนายเก้า ฐิติจำเริญพร เป็นผู้จัดทำโครงงาน นางรุ่งกานต์ วังบุญ นายกฤติพงศ์ วชิรางกุล และดร.ขัติยา ปิยะรังษี เป็นครูที่ปรึกษา และจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม. ในสาขาสัตวศาสตร์ จากโครงงานนวัตกรรมการฟื้นฟูปะการังแบบครบวงจร ที่ผสานการซ่อมแซมระดับโมเลกุลเข้ากับแนวปะการังเทียมที่ติดตามด้วยข้อมูลดาวเทียม โดยมี นายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์ นายณภูดล ศรีรัตนา และนายโปรดปราน จันธรรรมาพิทักษ์ เป็นผู้จัดทำโครงงาน นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ และนางสาวสุวรรณา อัมพรดนัย เป็นครูที่ปรึกษา
ตัวแทนเยาวชนไทยยังได้รับรางวัล Special Awards จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 12,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 401,964 บาท
โดยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.คว้ารางวัล Special Award อันดับที่ 1 จากหน่วยงาน King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness and Creativity ผู้สนับสนุน Mawhiba ให้ทุนเต็มจำนวนของ King Fahd University of Petroleum & Minerals ซาอุดิอาระเบีย กับ โครงงานนวัตกรรมการฟื้นฟูปะการังแบบครบวงจร ที่ผสานการซ่อมแซมระดับโมเลกุลเข้ากับแนวปะการังเทียมที่ติดตามด้วยข้อมูลดาวเทียม โดยมี นายสัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์, นายณภูดล ศรีรัตนา และนายโปรดปราน จันธรรรมาพิทักษ์ เป็นผู้จัดทำโครงงาน นายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ และนางสาวสุวรรณา อัมพรดนัย เป็นครูที่ปรึกษา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กทม.คว้ารางวัล Special Award อันดับที่ 2 จากหน่วยงาน Patent and Trademark Office Society พร้อมเงินรางวัล 500 ดอลลาร์สหรัฐ กับโครงงานการพัฒนาไข่เทียมร่วมกับนวัตกรรมเพาะเลี้ยง และปล่อย Super Trichogramma แบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืช โดยมี นายรัชณัฐ เติมธีรกิจ เป็นผู้จัดทำโครงงาน นางสาวสุวรรณา อัมพรดนัย และนายชนันท์ เกียรติสิริสาสน์ เป็นครูที่ปรึกษา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัล Special Award จากหน่วยงาน The Scientific and Technological Research Council of Türkiye TUBITAK พร้อมเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ และยังได้รับรางวัล Honorable Mention จากหน่วยงาน The Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) กับ โครงงานระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองและประเมินภาวะโรคหลอดเลือดสมองฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลด้วยข้อมูลหลายรูปแบบ โดยมี นายภูดิส วังธิยอง, นายปัณณวัฒน์ เลิศมัลลิกาพร และนางสาวชญาฐิตา ศุภาธนพงศ์ เป็นผู้จัดทำโครงงาน และนายกฤติพงศ์ วชิรางกุล เป็นครูที่ปรึกษา
นอกจากนี้ในเวทีฯ ดังกล่าว มีทีมเยาวชนไทยจากเวทีการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถสร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยการคว้ารางวัล Grand Award อันดับที่ 3 จำนวน 3 รางวัล อันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัลและรางวัล Special Award จำนวน 1 รางวัล
ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ อพวช. กล่าวว่า ปีนี้ผลงานของทีมเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้สำเร็จด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ และหวังว่าองค์ความรู้จากการวิจัยเหล่านี้จะถูกนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมวิทยาศาสตร์ให้ยั่งยืนต่อไป
ด้านนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า ความสำเร็จของเยาวชนไทยในเวที REGENERON ISEF 2026 ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนไทยบนเวทีนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นผลจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และเครือข่ายวิชาการ ที่ร่วมกันพัฒนาบ่มเพาะเยาวชนอย่างแท้จริง NSM มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ และสนับสนุนเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นด้วย
ทั้งนี้ ทีมเยาวชนไทยจาก NSM และสมาคมวิทย์ฯ จะเดินทางกลับจากการแข่งขันถึงประเทศไทยในวันที่ 18 พ.ค. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ วันที่ 19 พ.ค. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่