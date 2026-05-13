xs
xsm
sm
md
lg

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทย ตรวจเข้มสาร "Basic Yellow 2" ในทุเรียน สร้างความเชื่อมั่นส่งออกสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "การควบคุมคุณภาพและการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญของการวิเคราะห์ทดสอบทุเรียนเพื่อการส่งออก" ซึ่ง ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) วว. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ภายใต้ "โครงการการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สาร Basic Yellow 2 สำหรับทุเรียนเพื่อการส่งออกและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์" โอกาสนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผอ.ศทม. ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์ ผอ.ห้องปฎิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศทม. คณะผู้บริหาร/นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ


การจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ไทยในตลาดโลก ยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อนอันตราย โดยเฉพาะสารย้อมสี Basic Yellow 2 และโลหะหนักแคดเมียม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หวังฟื้นฟูภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยและปลดล็อกมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าหลัก

กิจกรรมในการสัมมนาเน้นการเจาะลึกเนื้อหาสำคัญโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก ศทม. วว. และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งออก อาทิ แนวทางการส่งออกทุเรียนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) และการสอบกลับได้ของการวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “การสร้างความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในการส่งออกทุเรียน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการทุเรียนไทย


“วว. มีภารกิจหลักในการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองระบบคุณภาพ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างยั่งยืน สำหรับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน กลไกในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหานี้ เราจำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ด้านน้ำหนักแห้ง (Dry Matter) เพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน และปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ปัจจุบันไทยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประมาณ 13 แห่ง ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกทุเรียนนับพันตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้ วว. และ สวก. มุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะ (Upskilling) และเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทยในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศต่อไป” 

....... ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ วว. กล่าว


การยกระดับห้องปฏิบัติการผ่านการสัมมนาครั้งนี้ มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมทุเรียนไทยในหลายมิติ ดังนี้

1.ความมั่นใจในความถูกต้องและแม่นยำของผลทดสอบ ห้องปฏิบัติการจะได้รับความรู้เพื่อพัฒนาการวิเคราระห์ทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทำให้การวิเคราะห์สาร Basic Yellow 2 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง มีความถูกต้องและสามารถขยายผลต่อเนื่องไปยังการทดสอบอื่นในอนาคต

2.แก้ไขปัญหาการส่งออก ช่วยลดปัญหาการถูกปฏิเสธการนำเข้าหรือการถูกส่งกลับสินค้า ซึ่งเคยส่งผลกระทบต่อทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกร โรงคัดบรรจุ จนถึงผู้ส่งออก

3.มาตรการควบคุมที่เข้มงวด สนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลในการออกมาตรการควบคุมการปนเปื้อน หากตรวจพบสารห้ามใช้จะมีการลงโทษตั้งแต่การระงับการส่งออกไปจนถึงการยกเลิกใบรับรองโรงงานผลิต

4.การถ่ายทอดองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน BJS202204 รวมถึงนำข้อมูลจากการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบจัดการทรัพยากรและคุณภาพการทดสอบ


ความร่วมมือของ วว. และพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนทุนโดย สวก. ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบที่แข็งแกร่ง โดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถส่งออกทุเรียนได้อย่างยั่งยืน แต่ยังเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. ได้รับการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้บริการทดสอบ Basic Yellow 2 (ในเนื้อและในเปลือก ราคา 3,000 บาท/ตัวอย่าง ไม่รวม vat) และ แคดเมียม (ในเนื้อ ราคา 1,500 บาท/ตัวอย่าง ไม่รวม vat) ในทุเรียนเพื่อการส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร โดยมีระยะเวลาในการทดสอบ 24 - 48 ชั่วโมง


วว. พร้อมให้บริการเกษตรกร - ผู้ประกอบการ ในการตรวจสารBasic Yellow 2 และแคดเมียมในทุเรียนและผลไม้ไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ call center โทร. 02 - 577 9000 หรือที่ระบบบริการลูกค้า “วว. JUMP”

วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทย ตรวจเข้มสาร "Basic Yellow 2" ในทุเรียน สร้างความเชื่อมั่นส่งออกสู่ตลาดโลก
วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทย ตรวจเข้มสาร "Basic Yellow 2" ในทุเรียน สร้างความเชื่อมั่นส่งออกสู่ตลาดโลก
วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทย ตรวจเข้มสาร "Basic Yellow 2" ในทุเรียน สร้างความเชื่อมั่นส่งออกสู่ตลาดโลก
วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทย ตรวจเข้มสาร "Basic Yellow 2" ในทุเรียน สร้างความเชื่อมั่นส่งออกสู่ตลาดโลก
วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทย ตรวจเข้มสาร "Basic Yellow 2" ในทุเรียน สร้างความเชื่อมั่นส่งออกสู่ตลาดโลก
+2