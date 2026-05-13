วว. ผนึกกำลังพันธมิตรยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการไทย ตรวจเข้มสาร "Basic Yellow 2" ในทุเรียน สร้างความเชื่อมั่นส่งออกสู่ตลาดโลก

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "การควบคุมคุณภาพและการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญของการวิเคราะห์ทดสอบทุเรียนเพื่อการส่งออก" ซึ่ง ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) วว. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ภายใต้ "โครงการการยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สาร Basic Yellow 2 สำหรับทุเรียนเพื่อการส่งออกและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์" โอกาสนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผอ.ศทม. ดร.ดวงกมล เจริญวงศ์ ผอ.ห้องปฎิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศทม. คณะผู้บริหาร/นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
การจัดสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ไทยในตลาดโลก ยกระดับมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อนอันตราย โดยเฉพาะสารย้อมสี Basic Yellow 2 และโลหะหนักแคดเมียม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หวังฟื้นฟูภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยและปลดล็อกมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าหลัก
กิจกรรมในการสัมมนาเน้นการเจาะลึกเนื้อหาสำคัญโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก ศทม. วว. และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งออก อาทิ แนวทางการส่งออกทุเรียนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) และการสอบกลับได้ของการวัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาพิเศษหัวข้อ “การสร้างความเชื่อมั่นของผลการทดสอบ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในการส่งออกทุเรียน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการทุเรียนไทย
“วว. มีภารกิจหลักในการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองระบบคุณภาพ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างยั่งยืน สำหรับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน กลไกในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแก้ปัญหานี้ เราจำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการที่มีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะการวิเคราะห์ด้านน้ำหนักแห้ง (Dry Matter) เพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน และปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ปัจจุบันไทยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประมาณ 13 แห่ง ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกทุเรียนนับพันตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้ วว. และ สวก. มุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะ (Upskilling) และเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับผู้ประกอบการและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทยในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศต่อไป”
....... ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ วว. กล่าว
การยกระดับห้องปฏิบัติการผ่านการสัมมนาครั้งนี้ มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมทุเรียนไทยในหลายมิติ ดังนี้
1.ความมั่นใจในความถูกต้องและแม่นยำของผลทดสอบ ห้องปฏิบัติการจะได้รับความรู้เพื่อพัฒนาการวิเคราระห์ทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทำให้การวิเคราะห์สาร Basic Yellow 2 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง มีความถูกต้องและสามารถขยายผลต่อเนื่องไปยังการทดสอบอื่นในอนาคต
2.แก้ไขปัญหาการส่งออก ช่วยลดปัญหาการถูกปฏิเสธการนำเข้าหรือการถูกส่งกลับสินค้า ซึ่งเคยส่งผลกระทบต่อทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่เกษตรกร โรงคัดบรรจุ จนถึงผู้ส่งออก
3.มาตรการควบคุมที่เข้มงวด สนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลในการออกมาตรการควบคุมการปนเปื้อน หากตรวจพบสารห้ามใช้จะมีการลงโทษตั้งแต่การระงับการส่งออกไปจนถึงการยกเลิกใบรับรองโรงงานผลิต
4.การถ่ายทอดองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน BJS202204 รวมถึงนำข้อมูลจากการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบจัดการทรัพยากรและคุณภาพการทดสอบ
ความร่วมมือของ วว. และพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนทุนโดย สวก. ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบที่แข็งแกร่ง โดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถส่งออกทุเรียนได้อย่างยั่งยืน แต่ยังเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. ได้รับการยอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อให้บริการทดสอบ Basic Yellow 2 (ในเนื้อและในเปลือก ราคา 3,000 บาท/ตัวอย่าง ไม่รวม vat) และ แคดเมียม (ในเนื้อ ราคา 1,500 บาท/ตัวอย่าง ไม่รวม vat) ในทุเรียนเพื่อการส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร โดยมีระยะเวลาในการทดสอบ 24 - 48 ชั่วโมง
วว. พร้อมให้บริการเกษตรกร - ผู้ประกอบการ ในการตรวจสารBasic Yellow 2 และแคดเมียมในทุเรียนและผลไม้ไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ call center โทร. 02 - 577 9000 หรือที่ระบบบริการลูกค้า “วว. JUMP”