(VDO Clip) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ฝีมือนักวิจัยไทย เหมาะสมกับอวัยวะผู้ป่วย รักษาได้แม่นยำตรงจุด / Research of the week

MGROnline Science - Research of the week ชวนรู้จัก “เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะบุคคล” (Personalized Medical Devices) จากฝีมือนักวิจัยไทย ผลงานโดย รศ.ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ช่วยให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะบุคคล เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ถูกออกแบบ ผลิต หรือปรับแต่งมาเพื่อใช้งานกับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่ได้ใช้มาตรฐานแบบขนาดเดียวใช้ได้กับทุกคน (One Size Fits All) เหมือนเครื่องมือแพทย์ทั่วไป แต่จะอ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะของผู้ป่วยคนนั้นๆ เช่น โครงสร้างร่างกาย ข้อมูลทางพันธุกรรม (Genomics) หรือสภาพโรคที่เป็นปรับแต่งตามความต้องการ (Customized) ผลิตมาตามรูปร่าง กายวิภาค หรือความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย ที่เน้นความเหมาะสมสูงสุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายและช่วยเพิ่มความสำเร็จในการรักษาให้มากขึ้น