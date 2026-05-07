Magnequench ผู้นำด้านผงแม่เหล็กระดับโลกเยือนซินโครตรอนเยี่ยมชมเทคโนโลยีขั้นสูง

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Magnequench ผู้นำระดับโลกด้านผงแม่เหล็กสำหรับการผลิตแม่เหล็ก และประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์การไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทุกประเภท
ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันฯ ต้อนรับ Mr. Klaus Dittmer รองประธานด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติการจาก Magnequench สิงคโปร์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากประเทศจีนและประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาคและพัฒนาวัสดุขั้นสูง พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
ทางคณะได้เยี่ยมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม พร้อมฟังบรรยายเกี่ยวกับขีดความสามารถของสถาบันฯ ในการให้บริการวิจัยและทดสอบที่ครอบคลุมหลากหลายสาขา ทั้งด้านวัสดุศาสตร์ พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ และจะได้มีการหารือความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Research Institute - Public Organization) องค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สืบทอดจาก "ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนที่สามารถผลิตแสงที่มีระดับพลังงานราว 1,200 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (GeV) และเป็นสถาบันที่วิจัยและผลิตแสงซินโครตรอนได้หนึ่งในสองแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดจากประเทศสิงคโปร์