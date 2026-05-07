วว. ร่วมหารือภาคเอกชนมุ่งปั้นนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดพาณิชย์

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) ทีมผู้บริหาร และนักวิจัยจากศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) และ สจท. ร่วมให้การต้อนรับ คุณอรจิรา แหลมวิไล และคุณภาดาท์ วรกานนท์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม/หารือ และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเครื่องสำอาง และศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของ วว. เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในอนาคต ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
โดยกรอบการหารือในครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การนำผลงานวิจัยด้านเครื่องสำอางที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลมาต่อยอดสู่ตลาดจริง โดย วว. ได้โชว์จุดแข็งที่โดดเด่น ดังนี้
1. Total Solutions ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยสารสกัด การทดสอบประสิทธิภาพ ไปจนถึงเทคโนโลยีการผลิต
2. Scientific Credibility สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคด้วยงานวิจัยที่พิสูจน์ได้จริงทางวิทยาศาสตร์
3. Commercial Potential มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์ตลาดและสามารถผลิตขายได้ในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยน "งานวิจัยบนหิ้ง" ให้กลายเป็น "ผลิตภัณฑ์คุณภาพบนห้าง" ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป