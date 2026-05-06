ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ "เดือนพฤษภาคม 2569"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจให้ได้ชมและศึกษาพิกัดดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
1. 20 พฤษภาคม : ปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้ม ดวงจันทร์ปรากฏในทิศตะวันตก สามารถชมตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.20 น.
2. 31 พฤษภาคม : ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี ปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี” (Micro Full Moon) จะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองของเดือน หรือ บลูมูน (Blue Moon) เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เรียกว่า “ไมโครบลูมูน (Micro Blue Moon)” ดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กว่าปกติเล็กน้อย
3. ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน
- 14 พ.ค. 69 ดวงจันทร์เคียงดาวเสาร์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
- 15 พ.ค. 69 ดาวอังคารเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก)
- 19 ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันตก)
- 20 พ.ค. 69 ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์ (ทิศตะวันออก)
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ที่ facebook NARIT และ เว็บไซต์ narit.or.th