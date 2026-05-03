“เจมส์ วัตสัน” หนึ่งในผู้ค้นพบโครงสร้างโมเลกุล DNA นักวิทยาศาสตร์น่ารู้จักในเดือนพฤษภาคม

เจมส์ วัตสัน (James Watson) ถือเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่น่ารู้จักในเดือนพฤษภาคม นักอณูชีววิทยาชาวอเมริกันที่เกิดเมื่อ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1982 เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอย ได้เป็นผู้ค้นพบ โครงสร้างโมเลกุลของ DNA ร่วมกับ ฟรานซิส คริก (Francis Crick) และ มอริส วิลคินส์ (Maurice Wilkins) ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจว่า DNA จำลองตัวเองได้อย่างไร และข้อมูลพันธุกรรมถูกเก็บรหัสไว้อย่างไร การค้นพบนี้ทำให้เขาและผู้ร่วมค้นพบได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ใน ค.ศ.1962
ในวัยเด็ก เจมส์ วัตสัน สนใจเรื่องการดูนก เนื่องจากบิดาของเขาที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจเป็นนักดูนกสมัครเล่น เขาได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัยอินเดียนา จากนั้นจึงย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในช่วงแรกเขาได้ศึกษาในสาขาปักษีวิทยา แต่ก็ได้มีการเปลี่ยนแนวทางการเรียนมาเป็นพันธุกรรมศาสตร์จนได้รับปริญญาเอกด้านสัตววิทยาในปี ค.ศ. 1950
ผลงานสำคัญของเจมส์ วัตสัน ได้เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1953 เมื่อเขาได้ค้นพบโครงสร้างโมเลกุลของ DNA ซึ่งเป็นโมเลกุลที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของเซลล์ ร่วมกับ ฟรานซิส คริก และ มอริส วิลคินส์ โดยอาศัยข้อมูลจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction) ของ โรซาลินด์ แฟรงคลิน (Rosalind Franklin) มาสร้างแบบจำลองโครงสร้าง DNA แบบเกลียวคู่ การค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ได้เผยให้เห็นว่าโมเลกุลพันธุกรรมมีรูปทรงเป็นบันไดที่บิดเป็นเกลียว โครงสร้างเกลียวคู่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจกลไกการจำลองตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจของการถ่ายทอดพันธุกรรม
แบบจำลอง DNA ยังสามารถอธิบายได้ว่า DNA จำลองตัวเองได้อย่างไร และข้อมูลทางพันธุกรรมถูกเข้ารหัสไว้ในดีเอ็นเอได้อย่างไร องค์ความรู้ที่ได้ถูกค้นพบนี้ได้กลายรากฐานสำคัญในการพัฒนาด้านชีววิทยาโมเลกุลซึ่งยังคงดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ และการค้นพบครั้งสำคัญทางวิทยาศาสตร์นี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ประจำปี ค.ศ.1962
DNA เป็นอักษรย่อของคำว่า "Deoxyribonucleic acid" (ดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิด) กรดนิวคลีอิกที่เป็นสารพันธุกรรมที่ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม มีลักษณะเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียนอยู่ในไมโครโซมและไมโทรคอนเดรียของ สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ดีเอ็นเอจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในคน พืช และสัตว์แล้ว ยังทำหน้าที่เก็บรักษาและถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนด ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิต ทำให้เราสามารถสืบทอดลักษณะประจำพันธุ์และดำรงเผ่าพันธุ์จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง
ข้อมูล - รูปอ้างอิง
- nstda.or.th (DNA สำคัญอย่างไร)
- scientificamerican.com (James Watson, Who Helped Discover the Structure of DNA, Is Dead at Age 97)
- nobelpeacecenter.org (James Watson - Biographical)