SMC ACADEMY โชว์ผลสำเร็จ 3 ปี พัฒนาบุคลากรทักษะสูง 4,000 คน เดินหน้าระบบประเมินและวางแผนกำลังคนอุตสาหกรรม รองรับ Industry 5.0

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “SMC ACADEMY DAY: Human Capability for Industry 5.0” เพื่อประกาศก้าวสำคัญของ SMC ACADEMY ในการยกระดับศักยภาพกำลังคนภาคอุตสาหกรรมไทย ผ่านการเปิดตัว Human Capability Framework (HCF) เครื่องมือประเมินทักษะและวางแผนกำลังคนสำหรับภาคการผลิต พร้อมถ่ายทอดผลสำเร็จตลอด 3 ปีที่ผ่านมาในการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 4,000 คน จากมากกว่า 300 โรงงานทั่วประเทศ
ภายในงาน SMC Academy ที่จัดขึ้น ณ Novotel Bangkok Future Park Rangsit ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับพันธมิตรเทคโนโลยีชั้นนำ อาทิ AIS Business, AppliCAD, D-LAB, iCube, Murata และ InsightAI ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบการวางแผนการผลิต Simulation และ AI เพื่อยกระดับขีดความสามารถของโรงงานไทยสู่ยุค Industry 5.0
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา SMC ACADEMY ได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนากำลังคนทักษะสูงให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่โรงงานอัจฉริยะ วันนี้การเปิดตัว Human Capability Framework หรือ HCF ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการพัฒนาคนจาก ‘การอบรม’ ไปสู่ ‘การวางแผนเชิงกลยุทธ์’ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็น Skill Gap และออกแบบ Roadmap การพัฒนาบุคลากรได้อย่างแม่นยำ” จากการดำเนินงานที่ผ่านมาและการติดตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม “วันนี้ภาคอุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ คือเทคโนโลยีพัฒนาเร็ว แต่บุคลากรยังตามไม่ทัน ทำให้การลงทุนด้าน Automation และ AI ยังไม่สร้างผลได้เต็มศักยภาพ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา SMC ACADEMY ได้พัฒนาบุคลากรกว่า 4,000 คน จากมากกว่า 300 โรงงาน ครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น electronics, food, automotive และ SME สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในภาคการผลิต ระยะต่อไปเรามุ่งต่อยอด SMC ACADEMY และ Human Capability Framework (HCF) ให้เป็นกลไกสำคัญในการวางแผนและยกระดับกำลังคน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Industry 5.0 ของประเทศอย่างเป็นระบบ
และอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเวทีใหญ่ คือการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Capability Framework (HCF) และ Roadmap การพัฒนา HCF” โดย นายปิยวัฒน์ จอมสถาน หัวหน้าโครงการ SMC ACADEMY กล่าวว่า การนำ HCF มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินศักยภาพบุคลากร วิเคราะห์ช่องว่างของทักษะ (Skill Gap) และออกแบบแนวทางการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในยุค Industry 5.0 การบรรยายในช่วงนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า HCF ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการประเมินเท่านั้น แต่เป็นกลไกสำคัญในการวางแผนที่การพัฒนากำลังคน (Workforce Development Roadmap) ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม โดยมีการนำเสนอทั้งแนวทางการใช้งานจริงในโรงงาน ตั้งแต่การประเมินเชิงลึก (Deep Assessment) ไปจนถึงการประเมินด้วยตนเอง (Self-Assessment) ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และการนำผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ ยังได้ถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา HCF ในระยะต่อไป เพื่อยกระดับสู่แพลตฟอร์มข้อมูลกำลังคนภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานประกอบการ ภาคการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการสร้าง Benchmark ด้านศักยภาพบุคลากร และช่วยให้การตัดสินใจเชิงนโยบายด้านกำลังคนของประเทศมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ Exhibition and Showcase Zone ที่รวบรวมเทคโนโลยีและโซลูชันจากพันธมิตรมาแสดงการใช้งานจริง เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาคนควบคู่กับเทคโนโลยีในโรงงานยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ Cyber Resilience สำหรับโรงงานอัจฉริยะจาก AIS Business, ระบบ Asprova APS สำหรับการวางแผนการผลิตจาก D-LAB, โซลูชัน Simulation-Driven Design จาก AppliCAD, ระบบ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจาก InsightAI ตลอดจนระบบ IoT และ Smart Monitoring จาก Murata และ iCube
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัด Exclusive Workshop ให้ผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมได้ทดลองใช้ HCF จริง เพื่อประเมินศักยภาพองค์กร วิเคราะห์ช่องว่างของทักษะ และออกแบบ Workforce Development Roadmap ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสายการผลิต
การจัดงาน SMC ACADEMY DAY : Human Capability for Industry 5.0 ในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของ SMC Academy ในฐานะกลไกสำคัญของประเทศในการสร้าง Human Infrastructure เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Industry 5.0 โดยมี “คน” เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนผลิตภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน