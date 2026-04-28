วว. จับมือ บ.โพรเพลล่า ยกระดับผลงานวิจัย - นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ มุ่งขยายตลาดกลุ่มประเทศ GCC ผ่านกลไกการลงทุนภาคเอกชน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน กรรมการ บริษัทโพรเพลลา จำกัด ว่าด้วยความร่วมมือในการคัดเลือก พัฒนาและยกระดับผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของไทย เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และขยายตลาดสู่กลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ผ่านกลไกการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Vehicle) เพื่อสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาคและการสร้างมูลค่าในระยะยาว รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนภาคเอกชน เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และกิจการที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (IP-based Ventures) ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และต่อยอดสู่การจัดตั้งและพัฒนากิจการอย่างมีศักยภาพพร้อมเติบโตในตลาดต่างประเทศ ผ่านกระบวนการพัฒนาเชิงลึก การวางโครงสร้างทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างยั่งยืน
โดยมี นายธนภัทร บัวลอย ที่ปรึกษา นางสาวชมพูนุช อนุศาสตร์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร.ประไพศรี ไม้สนธิ์ นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส วว. พร้อมด้วย นายชูชัย จิตรตวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท และ นางสาวปิ่นอนงค์ ศิริบรรเทิง ผู้จัดการบริษัท โพรเพลลา จำกัด ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม กวท. อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง บริษัท โพรเพลลา จำกัด และ วว. ในการคัดเลือก และพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย
2. เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัยของ วว. สู่กลไกการระดมทุนและการลงทุนเพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าสู่ตลาด GCC และตลาดโลก
4. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกลไกการสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. เพื่อสนับสนุนการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถพัฒนาเป็นกิจการนวัตกรรมหรือโครงการเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต
6. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเชิงลึก การร่วมทุน หรือโครงสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่เหมาะสม
ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเข้ากับกลไกการลงทุนและการพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย โดย วว. จะทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ การประเมินศักยภาพเทคโนโลยี และการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สู่การยกระดับผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาด้าน วทน. ของ วว.
“ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการลดช่องว่างระหว่าง “งานวิจัย” กับ “การนำไปใช้จริง” พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศในระยะยาวต่อไป” ..... รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. กล่าวสรุป
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน กล่าวว่า โพรเพลลาดำเนินธุรกิจด้าน Healthcare supply chain ที่มุ่งสนับสนุนการเข้าถึงสินค้าและโซลูชันทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สำหรับการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับทาง วว. ในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัย โดยผ่านการพัฒนาโครงสร้างทางธุรกิจ การระดมทุน และการขยายตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดในระดับสากล เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ และผลักดันผู้ประกอบการไทย สู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเป้าสู่กลุ่มประเทศ GCC ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน