รามาธิบดี – OsseoLabs จับมือเปิดตัว Osscentric : Medical Technology Innovation Sandbox เชื่อมแพทย์ วิศวกร และนวัตกรรมไทยสู่ตลาด MedTech โลก

บริษัท ออสซีโอแล็บส์ จำกัด (OsseoLabs) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธมิตร เปิดตัว Osscentric : Medical Technology Innovation Sandbox แพลตฟอร์มนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เชื่อม แพทย์ วิศวกร และนักวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (สทนว.) เพื่อเร่งการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medical Devices) และผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่พัฒนาในประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก
รศ.ดร.พชรพิชญ์ พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ของ OsseoLabs กล่าวว่า Osscentric Sandbox แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรม MedTech ในภูมิภาค ด้วยการเชื่อม deep technology เข้ากับ clinical excellence ความร่วมมือนี้เปิดโอกาสการผลักดันสู่เชิงพาณิชย์อย่างมหาศาล ทั้งในด้าน personalized medical devices และ advanced surgical solutions ในอนาคต เรามองเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือไปสู่ระดับนานาชาติ การร่วมลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้าง supply chain ด้านเครื่องมือแพทย์ที่แข็งแกร่งจากประเทศไทยสู่ตลาดโลกให้เป็นรูปธรรม
“แพลตฟอร์ม Osscentric ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา โดยใช้ 3D Printing, Advanced Materials, AI-driven Surgical Planning และ Digital Surgical Simulation เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น”
รศ.ดร.พชรพิชญ์ กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทำหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์การเป็น “ศูนย์กลางทางคลินิกและผู้กำกับดูแลระบบ” โดยมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่ง clinical insights จากผู้ป่วยจริงจำนวนกว่า 5,000 ราย/วัน การกำกับมาตรฐาน ความปลอดภัย และการนำอุปกรณ์ไปใช้กับผู้ป่วย การขับเคลื่อนงานวิจัยร่วม (Co-research) ระหว่างแพทย์และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมี บริษัท ออสซีโอแล็บส์ จำกัด (OsseoLabs) ซึ่งเป็นบริษัท spin-off จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าร่วมในฐานะภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง โดย Sandbox ตั้งอยู่ภายใน “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” (Yothi Medical Innovation District: YMID) ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่รวมโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศไว้ในพื้นที่เดียว นับเป็นคลัสเตอร์ด้านสุขภาพทางการแพทย์ที่สำคัญและมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือนี้สะท้อนการก้าวสู่การเป็น Medical & Health Innovation Ecosystem อย่างแท้จริงของประเทศไทย โดยเป็นครั้งแรกที่เราสามารถเชื่อมโยงโรงพยาบาล งานวิจัย และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันในระดับ Innovation Sandbox ได้อย่างครบวงจร โมเดลนี้ไม่เพียงตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศ แต่ยังวางรากฐานให้ประเทศไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่แข่งขันได้ในระดับโลก
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการยกระดับคุณภาพการรักษา โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในกระบวนการรักษาจริง จะช่วยให้แพทย์สามารถออกแบบการรักษาได้อย่างแม่นยำ ลดระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญ รามาธิบดีจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ให้บริการและผู้กำกับมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่านวัตกรรมทุกชิ้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
นางนริศา มัณฑางกูร ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) TILSNA เชื่อว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์โดยคนไทย สามารถผลักดันนวัตกรรมไทยให้ไปสู่ระดับสากลได้
Osscentric : Medical Technology Innovation Sandbox ไม่ได้มุ่งเพียงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการ ผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ที่พัฒนาในประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ Johnson & Johnson Innovation – JLABS ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายบ่มเพาะนวัตกรรมด้าน Life Sciences และ MedTech ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้ นวัตกรรมที่พัฒนาโดยแพทย์ นักวิจัย และวิศวกรของไทย สามารถเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรอุตสาหกรรมระดับโลก