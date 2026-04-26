xs
xsm
sm
md
lg

27 เม.ย. นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) เผยว่า ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับพื้นที่ประเทศไทย เป็นครั้งแรกของปี โดยเริ่มจากพื้นที่ใต้สุดของประเทศที่ อ. เบตง จ. ยะลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา และไล่ลำดับขึ้นไปทางเหนือเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569


สำหรับ กรุงเทพมหานคร จะเกิดดวงอาทิตย์ตั้งฉากครั้งแรกของปี ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 12:16 น. เวลาดังกล่าว หากสังเกตวัตถุที่อยู่กลางแจ้ง เงาจะอยู่ด้านใต้ของวัตถุพอดี เสมือนไร้เงา ผู้สนใจสามารถร่วมสังเกตการณ์ โดยโปรดระมัดระวังการอยู่กลางแจ้งในสภาพอากาศร้อนจัด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ แม้ในวันดังกล่าวจะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ แต่อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น เมฆและฝน อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่ออุณหภูมิ

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่ต่างๆ บนโลก เกิดจากการที่แกนหมุนของโลกเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศากับแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ในบางช่วงเวลาของปี พื้นที่ในเขตร้อนระหว่างเส้นละติจูด 23.5 องศาเหนือ (Tropic of Cancer) ถึงเส้นละติจูด 23.5 องศาใต้ (Tropic of Capricorn) จะได้รับแสงอาทิตย์ในลักษณะตั้งฉากกับพื้นผิวโลก ทำให้ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ตรงกับเหนือศีรษะของผู้สังเกตในบริเวณนั้น ๆ พอดี โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่ตลอดทั้งปี


ด้วยประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5 - 20 องศาเหนือ ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ต่างๆ ของไทย 2 ครั้ง/ปี คือช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน โดยมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไป แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงมีช่วงเวลาที่เกิดดวงอาทิตย์ตั้งฉากไม่พร้อมกัน


สำหรับ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 12:22 น. ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยทั้ง 2 ครั้ง ได้ทาง www.narit.or.th

27 เม.ย. นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
27 เม.ย. นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
27 เม.ย. นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
27 เม.ย. นี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ ครั้งแรกของปี อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย