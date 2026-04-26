นักวิทย์ฯ เผยคำตอบ หากโคลนนิ่งซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ จะเกิดผลอย่างไร

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถ “โคลนนิ่ง” (Cloning) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น “แกะดอลลี่" แกะโคลนนิ่งตัวแรกของโลกที่ปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์ไปตลอดกาล “หมาป่าไดร์วูล์ฟ” ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 12,000 ปีก่อน การโคลนนิ่งคือกระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์ใหม่ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแบบทุกประการ โดยการนำนิวเคลียสจากเซลล์ร่างกาย (Somatic cell) ของสัตว์ต้นแบบ ใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ที่เอาตัวอ่อนออกแล้ว เพื่อพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่
แต่ก็ยังมีคำถามว่าสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่เกิดจากการโคลนนิ่ง จะสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองได้ด้วยการโคลนนิ่งหรือไม่ ในการหาคำตอบนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยยามานาชิ (University of Yamanashi) จึงได้หาคำตอบด้วยการโคลนนิ่งหนูตัวผู้ต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี
สำหรับการโคลนนิ่งหนูตัวผู้เพื่อค้นหาคำตอบนั้น ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สารเคมี Trichostatin A เป็นตัวช่วยในการเพื่อยับยั้งความผิดปกติทางพันธุกรรมในกระบวนการโคลนนิ่ง ผลการทดลองในช่วงแรกพบว่าสามารถโคลนนิ่งหนูได้ถึง 1,200 ตัวจากตัวต้นแบบ และมีแนวโน้มที่จะสามารถโคลนนิ่งต่อไปได้เรื่อยๆ
หนูโคลนนิ่งที่ได้จากหนูตัวผู้เพียงตัวเดียวเหล่านี้ มีลักษณะปกติและมีอายุขัยปกติ แต่มีการกลายพันธุ์ทางโครงสร้างและการกลายพันธุ์ที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตสะสมอยู่ในดีเอ็นเอของพวกมันในแต่ละรุ่น อัตราการเกิดของการโคลนนิ่งต่อเนื่องเริ่มลดลงตั้งแต่รุ่นที่ 27 ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการโคลนนิ่งต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งในการโคลนรุ่นที่ 58 ผลปรากฎว่าหนูโคลนในรุ่นนี้ไม่มีตัวไหนมีชีวิตรอดได้เกินหนึ่งวันหลังจากเกิดมา อย่างไรก็ตามตัวอ่อนบางส่วนได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติด้วยกระบวนการไมโอซิสและการปฏิสนธิ และพัฒนาจนครบกำหนด แสดงให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมากกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพื่อกำจัดความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดจากการโคลนนิ่ง
การกลายพันธุ์ทางโครงสร้างและการกลายพันธุ์ที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตที่ได้สะสมอยู่ในดีเอ็นเอของหนูที่เกิดมาใหม่ คือสาเหตุที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์จากการทดลอง หนูทุกๆ รุ่นที่โคลนนิ่งใหม่จะเกิดการกลายพันธุ์เล็กๆ น้อยๆ และสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการโคลนนิ่งยังทำให้หนูไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งขาดกระบวนการกำจัดยีนด้อยหรือยีนที่ผิดปกติออกไป การโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซ้ำๆ ทำให้รหัสพันธุกรรมจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ
นักวิทยาศาสตร์ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากนำหนูโคลนนิ่งรุ่นหลังๆ ที่แข็งแรง ไป ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ลูกที่เกิดมาจะมีสุขภาพปกติ ซึ่งข้อมูลนี้ได้พิสูจน์ว่า การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอาจจะเป็นกลไกสำคัญที่ธรรมชาติใช้เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- nature.com (Limitations of serial cloning in mammals)
- sciencealert.com (Dead End': Radical 20-Year Study Reveals Genetic Cloning Hits a Limit)