วช. และ จ.ระนอง ร่วมนำโดรนแปรอักษรเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม “งานอาบน้ำแร่แลระนอง ปี 2569“ นำวัฒนธรรมพื้นที่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วช. ผนึกกำลังระนอง จัดแสดงโดรนแปรอักษรสุดตระการตาในงานอาบน้ำแร่แลระนอง ผสานนวัตกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 20 เมษายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับจ.ระนอง จัดพิธีเปิดการแสดงโดรนแปรอักษรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน “อาบน้ำแร่แลระนอง” ประจำปี 2569 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางลักขณา รักศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง นางสาวปาริชาต ชูดำ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) จังหวัดระนอง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การแสดงโดรนแปรอักษรในงานอาบน้ำแร่แลระนอง ประจำปี 2569 ณ จังหวัดระนอง เป็นส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการแสดงโดรนในครั้งนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาผสานกับการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดระนองผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวในงาน “อาบน้ำแร่แลระนอง” ประจำปี 2569 ที่ผสานเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและพื้นที่อย่างลงตัว อันจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้
นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม โดยเฉพาะงาน “อาบน้ำแร่แลระนอง” ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดระนอง การได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการแสดงครั้งนี้ ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของงานให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ ได้มีการออกแบบลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจ.ระนอง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าชม และแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
ถัดมาเป็นการแสดงโดรนแปรอักษร ถ่ายทอดสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดระนอง อาทิ
ภาพตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ตราประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภาพคอซู้เจียง เจ้าเมืองระนอง ภาพบ่อน้ำพุร้อน ภาพภูเขาหญ้า ภาพหอนาฬิกา ภาพปูเจ้าฟ้า ภาพรถสองแถวไม้เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และภาพโลโก้ อว.&วช. ที่ถูกออกแบบอย่างวิจิตรด้วยแสงสี สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชม พร้อมทั้งสื่อถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองได้อย่างโดดเด่น
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน