ไบโอเทค ชวนร่วมเสวนา “ไผ่” เมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนา ฟื้นฟูธรรมชาติเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอชวนร่วมการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 21 และร่วมเสวนา : “ไผ่ : เมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนา Nature Positive และเศรษฐกิจชุมชน” ณ ห้องประชุม CC405 อาคาร 14 (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 12.00 น.


การสัมมนานี้มุ่งนำเสนอศักยภาพของ “ไผ่” ในฐานะทรัพยากรสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบ Nature Positive โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศ การคัดเลือกพันธุ์ไผ่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนการประเมินตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจากการปลูกไผ่ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่าไผ่ไม่เพียงมีบทบาทในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับชุมชน และต่อยอดสู่การพัฒนาที่ขยายผลได้ในอนาคต

พบกับหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่

- ไผ่กับอนาคต Nature Positive จากการฟื้นฟูระบบนิเวศสู่เศรษฐกิจชุมชน

- เลือกไผ่อย่างไรให้ใช่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ไทย

- โครงสร้าง พันธุกรรม และสมรรถนะของไผ่ไทย : ฐานวิทยาศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

- วัดผลอย่างไรให้เห็น Nature positive : ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจากการปลูกไผ่

- จากแปลงสู่การขยายผล : ประสบการณ์การเลือกไผ่ให้เหมาะกับพื้นที่และตลาดจริง





ไบโอเทค ชวนร่วมเสวนา "ไผ่" เมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนา ฟื้นฟูธรรมชาติเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
