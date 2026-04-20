ไบโอเทค ชวนร่วมเสวนา “ไผ่” เมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนา ฟื้นฟูธรรมชาติเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอชวนร่วมการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 21 และร่วมเสวนา : “ไผ่ : เมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนา Nature Positive และเศรษฐกิจชุมชน” ณ ห้องประชุม CC405 อาคาร 14 (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 12.00 น.
การสัมมนานี้มุ่งนำเสนอศักยภาพของ “ไผ่” ในฐานะทรัพยากรสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบ Nature Positive โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศ การคัดเลือกพันธุ์ไผ่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนการประเมินตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจากการปลูกไผ่ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่าไผ่ไม่เพียงมีบทบาทในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับชุมชน และต่อยอดสู่การพัฒนาที่ขยายผลได้ในอนาคต
พบกับหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่
- ไผ่กับอนาคต Nature Positive จากการฟื้นฟูระบบนิเวศสู่เศรษฐกิจชุมชน
- เลือกไผ่อย่างไรให้ใช่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ไทย
- โครงสร้าง พันธุกรรม และสมรรถนะของไผ่ไทย : ฐานวิทยาศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
- วัดผลอย่างไรให้เห็น Nature positive : ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจากการปลูกไผ่
- จากแปลงสู่การขยายผล : ประสบการณ์การเลือกไผ่ให้เหมาะกับพื้นที่และตลาดจริง