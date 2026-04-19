วช. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ มอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมการออกแบบแผนโดรนแปรอักษร

วช. ปั้นเยาวชนกว่า 100 คนสู่เส้นทางนักโปรแกรมเมอร์โดรนแปรอักษร ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับ ณ ลานนิทรรศการหมุนเวียน อาคาร วช. 8
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ก่อให้เกิดทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้เข้าร่วม โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ ภายหลังการอบรม ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันในวันถัดไปนับเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพและต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้น การนำองค์ความรู้ไปใช้จริงถือเป็นอีกขั้นของความสำเร็จ ขอขอบคุณหน่วยงานและวิทยากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
การอบรมในครั้งนี้ มีเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน จากกว่า 30 สถาบันการศึกษา วช. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้