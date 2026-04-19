วช. หนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ เพิ่มทักษะสมรรถนะเยาวชน อบรมการเขียนโปรแกรมออกแบบโดรนแปรอักษร

วช. ผนึกกำลังสมาคมกีฬาฯ ปั้นเยาวชนกว่าร้อยชีวิตสู่เส้นทางนักเขียนโค้ดโดรนแปรอักษร เตรียมเฟ้นหาสุดยอดทีมเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน 2569 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะผู้บริหาร วช. นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ ลานนิทรรศการหมุนเวียน อาคาร วช. 8
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ได้รับความสนใจและตอบรับอย่างดียิ่ง จากทีมเยาวชนหลากหลายสถาบันจากภูมิภาคต่างๆ การอบรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเสริมสร้างทักษะสำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะช่วยจุดประกายความคิด พัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ การเขียนโปรแกรม และการใช้ซอฟต์แวร์ Blender และภาษา Python มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 กว่าทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมกว่า 100 คน นับเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ ภายหลังการอบรม ผู้เข้าร่วมจะเข้าสู่การแข่งขันออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร เพื่อคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงถ้วยพระราชทานฯ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงาน มีกิจกรรมการอบรมประกอบด้วยการบรรยายแนวคิดและหลักการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร ควบคู่กับการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ Blender ในการออกแบบตำแหน่งและลำดับการเคลื่อนที่ของโดรน รวมถึงการจัด Workshop การเตรียมข้อมูล Flight Path และการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการบินด้วยภาษา Python
ตลอดจนการปฏิบัติการกลุ่มเพื่อออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรเป็นทีมอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าสู่การแข่งขันออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร เพื่อคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบสุดท้าย ในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569 (สนามคัดเลือก สนามที่ 2) ต่อไป