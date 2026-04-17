NSM ผนึก ฟิวเจอร์พาร์ค–สเปลล์และพันธมิตรเนรมิต “พิพิธภัณฑ์กลางห้าง” เปลี่ยนปิดเทอมเป็นสนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 เม.ย.นี้ โชว์กิจกรรมความสนุกเข้มข้น ทั้งเปิดโลกอาชีพใน Job World ให้น้องๆ ได้ทดสอบอาชีพที่ถนัด – ประดิษฐ์ดวงดาวในระบบสุริยะ - สู่โลกอวกาศผ่านเทคโนโลยี VR- แข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก – สัมผัสฟอสซิลของจริง ฯลฯ
เมื่อวันที่ 17 เม.ย.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วยนางสาวกัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกันแถลงข่าว “NSM ผนึก ฟิวเจอร์พาร์ค–สเปลล์ เนรมิต “พิพิธภัณฑ์กลางห้าง” เปลี่ยนปิดเทอมเป็นสนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” จัดระหว่างวันที่ 17 – 26 เม.ย.2569 ณ Alive Park Hall ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค จ.ปทุมธานี
นายสุวรงค์ กล่าวว่า NSM ร่วมกับ "ฟิวเจอร์พาร์ค–สเปลล์" สร้าง "พิพิธภัณฑ์กลางห้าง" หรือ “สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” เพื่อให้เป็นหมุดหมายด้านการเรียนรู้ Learning Landmark ที่สำคัญของครอบครัวโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมครอบครัวยุคใหม่ต้องการพื้นที่ที่รวมการพักผ่อนและการพัฒนาทักษะลูก ไว้ในที่เดียว งาน "พิพิธภัณฑ์กลางห้าง" จึงเป็นการนำ Content ของพิพิธภัณฑ์มาบวกกับ Lifestyle ของห้างฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงง่ายและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริง ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดเทอม
นายสุวรงค์ กล่าวต่อว่า งาน "พิพิธภัณฑ์กลางห้าง" หรือ “สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” ในปีนี้ มีการนำเสนอความพิเศษที่เข้มข้นกว่าทุกปีผ่าน 3 แกนหลัก คือ 1.นิทรรศการเคลื่อนที่ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจิ๋ว ทั้ง Science Speak ที่จะพาไปถอดรหัสความลับของชีววิทยา และ Science Spark ที่จะจุดประกายความเข้าใจเรื่องฟิสิกส์ผ่านการเล่นด้วยตนเอง 2.กิจกรรม Work Shop Future Careers: จำลองโลกอาชีพใน Job World ทั้งนักคิดค้นยา (Pharmacist) เรียนรู้กระบวนการผลิตยาและการทำงานของเภสัชกร, นักออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer) ฝึกจินตนาการและทักษะการออกแบบสร้างสรรค์ เป็นต้น ยังมีเรื่อง Creative Science อาทิ Soap Studio หรือนักเล่นแร่แปรสบู่ การเปลี่ยนเรื่อง "สถานะสสาร" ให้กลายเป็นงานศิลปะ ผ่านการทำสบู่แฮนด์เมดที่นำกลับบ้านได้จริง หรือเรื่องของ Solar System Illuminator กิจกรรมประดิษฐ์ดวงดาวในระบบสุริยะจากลูกบอล ช่วยให้จดจำลักษณะเด่นของดวงดาวผ่านงานฝีมือหรือเรื่องของ Exploration & Discovery ผ่านกิจกรรม Seed to Seedling เรียนรู้การเดินทางของเมล็ดพันธุ์และการเติบโตของพืช, DIY Lab พื้นที่ทดลองอิสระที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ "ลอง-ผิด-ลอง-ถูก" เพื่อสร้างนวัตกรรมชิ้นใหม่ ที่จะได้พบกับความสนุกของวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในผลงานศิลปะแห่งความภาคภูมิใจ
ที่สำคัญ "พิพิธภัณฑ์กลางห้าง" ยังมีพันธมิตรที่มาร่วมกันสร้าง “สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กไทย ทั้ง GISTDA จะพาวาร์ปสู่โลกอวกาศผ่านเทคโนโลยี VR และกิจกรรมSpace Inspirium หรือ iMake จะเปิดสนามแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก และฝึกการเขียน Coding เบื้องต้นรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาฯ จะนำงานวิจัยและ “ฟอสซิลของจริง” มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง Tero Digital จะมาร่วมสร้างสีสันด้วยเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์คอนเทนต์ “น้องคิดดี ฝันดี” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านสื่อสมัยใหม่และ Thai PBS จะมาในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก
“นี่คือบทบาทสำคัญของ NSM ที่ขับเคลื่อนความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของสังคมในทุกช่วงเวลา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียม NSM ไม่ได้รอให้คนเดินเข้าหาพิพิธภัณฑ์ แต่เราบุกไปหาเด็กๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศในช่วงเปิดเทอมผ่าน "คาราวานวิทยาศาสตร์" และใช้ "พื้นที่ห้างสรรพสินค้า" เป็นจุดเชื่อมต่อในช่วงปิดเทอม เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าเด็กเยาวชนจะอยู่ที่ไหน หรือมีข้อจำกัดด้านการเดินทางอย่างไร พวกเขาจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญเราต้องการเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากหรือเรื่องไกลตัว ให้กลายเป็นกิจกรรมครอบครัวที่สนุกสนาน เมื่อความรู้แทรกซึมอยู่ในกิจกรรมพักผ่อน วัฒนธรรมการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในทุกช่วงวัย” นายสุวรรงค์ กล่าว
ด้านนางสาวกัลยา กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์กลางห้าง” เป็นความตั้งใจของฟิวเจอร์พาร์ค–สเปลล์ โดยจัดพื้นที่สำหรับโซนการจัดแสดงโดยเฉพาะ เพื่อให้ครอบครัว พ่อแม่ลูกได้มาใช้เวลาในช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณภาพร่วมกัน ซึ่งตัวนิทรรศการและกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน แม้แต่ในช่วงที่ตนเองเป็นเด็กก็ยังไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสและเรียนรู้กับนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ลงมือทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคสมัยปัจจุบัน อยากให้ทุกครอบครัวได้มาร่วมสนุกกับ “พิพิธภัณฑ์กลางห้าง” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ Alive Park Hall ชั้น G ฟิวเจอร์พาร์ค จ.ปทุมธานี ซึ่งจะจัดแสดงเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เม.ย.นี้